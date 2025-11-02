Prljave torbe, smrad koji se širi: Torbe dostavljača hrane na meti Inspektorata, imamo rezultate!

Nedjelja popodne, dostavljači u akciji. No, koliko je sigurna hrana na njihovim leđima?

Neki misle da jest, drugi opet nisu sigurni.

Od poznatih do manje poznatih restorana – inspektori su naručili različitu hranu. Dostavljače koji su ju donijeli i zaustavili su, ali i provjerili. Gledalo se u kakvom su higijenskom stanju termobox torbe, ali i osobna higijena dostavljača.

I dok su neke bile doista uredne, u 20 posto njih utvrđena je nehigijena i nedostatak pranja, čišćenja i dezinfekcije.

Da ima svakakvih dostavljača potvrđuje nam i Nader, koji pet godina radi taj posao.

Dostavljač Nader Wahec otkrio nam je koliko često mijenja torbu u kojoj dostavlja hranu i kaže:

„Iskreno – svaka tri, četiri mjeseca. Ali vidim kakva je torba, vodim brigu da ona bude čista, udobna kad ju nosim na leđima, i svaka četiri ili pet dana očistim je alkoholom i papirnatim ubrusom – to je minuta posla.“

Ali priznaje, ne misli da to rade svi.

Da doista ne rade, utvrdio je i Inspektorat. Osim torbi, nadzirali su i agregatore. U 20 takvih nadzora utvrđeno je više od 30 nepravilnosti. Izrečeno je i 15 kazni u iznosu od 3590 eura.

Na iste probleme stalno se žale i na platformi „Halo inspektore“. Josip Kelem iz te inicijative kaže nam:

„Žale se na nečistoću, na loše održavanje i na smrad koji se širi iz spremnika u kojima se dostavlja hrana. Poseban problem je nehigijena dostavljača koji često, posebice u trgovačkim centrima, ostavljaju nesnosan smrad, što pokazuje da oni koji rukuju s tom hranom ne vode računa o higijeni.“

U 28 nadzora dostave hrane inspekcija je 24 uzorka odnijela u laboratorij. U njih 10, što je 42 posto, uočeni su higijenski nedostaci u pripremi hrane, pa su u tijeku nadzori u restoranima.

Naš sugovornik s početka priče kaže – svjestan je da potrošači očekuju da hrana stigne topla i u čistoj kutiji, ali problema ima i s restoranima.

Dostavljač Nader nam kaže:

„Mi dobivamo tu dostavu, mi nemamo nikakav kontakt s hranom direktno – a ta hrana unutra, koja je u plastičnoj posudi ili kartonskoj, ima još tu vrećicu – i tu vrećicu stavljamo u torbu.“

Iz Državnog inspektorata apeliraju na restorane da na tržište moraju staviti sigurnu hranu, ali i osigurati higijenske uvjete u kojima se hrana priprema te da ju moraju dobro zapakirati kako bi naručitelj bio siguran da mu je naručena hrana netaknuta i bez kontaminacija dostavljena.