Radnici, umirovljenici... evo koji gradovi isplaćuju božićnice do 350 eura! U jednom darivaju i djecu!

Nakon što smo u RTL-u Danas objavili podatke o iznosu božićnica koje svojim zaposlenicima planiraju isplatiti državne tvrtke – donosimo i podatke o božićnicama koje svojim zaposlenicima i umirovljenicima planiraju isplatiti gradovi.

Upit smo poslali na adrese 20 najvećih gradova u Hrvatskoj, odgovore je poslalo njih 11. Situacija je šarolika, a ima i onih koji će ove godine biti izdašnije ruke, iako su lokalni izbori prošli, jedan grad uvodi stalan mjesečni dodatak za umirovljenike, a jedan će isplatiti dječje božićnice.

Pa krenimo redom.

Najviše božićnice od 350 eura svojim će zaposlenicima isplatiti Zagreb, Zadar, Varaždin, Karlovac i Samobor dok će, prema pristiglim podacima, najnižu božićnicu od 200 eura dobiti zaposlenici u Gradu Osijeku.

U Zagrebu veći izdatak nego lani

U Gradu Zagrebu riječ je o iznosu koji je isplaćen i lani, a osim službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 350 eura božićnice dobit će i djelatnici gradskih ustanova kao što su Javna vatrogasna postrojba i gradski vrtići.

Iako smo ih pitali koliku će božićnicu dobiti umirovljenici, iz Grada Zagreba su odgovorili da će isplatiti božićnicu za 32.210 korisnika novčanih naknada i to u iznosu od 100 eura za što je u proračunu osigurano 3,2 milijuna eura. Riječ je o povećanju u odnosu na 2024. za 7734 korisnika odnosno 773.400 eura većem proračunskom izdatku.

Naknadu će dobiti korisnici u sedam kategorija među kojima su oni koji primaju doplatak za pomoć i njegu, korisnici osobne invalidnine, inkluzivnog dodatka, korisnici prava na nacionalnu naknadu za starije za osobne potrebe (džeparac) koji se koriste uslugama doma za starije osobe i dr.

U Zadru novost – mjesečni dodatak za umirovljenike

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić dao nam je detalje što oni planiraju: "Oni s najnižim mirovinama imat će dodatak na svoju mirovinu od 50 eura mjesečno. To je značajan iznos jer obuhvaća široki spektar umirovljenika – više od 6000. Tendencija je da ta mjera bude trajna i da je kasnije možemo povećavati, kako nam to naši proračunski izvori budu dopuštali i kako grad bude rastao i razvijao se, da dodajemo još više sredstava."

Zadarska vlast za svojih 195 zaposlenika planira kao i lani božićnicu od 350 eura. Isplatit će i 53 eura božićnice umirovljenicima koji nemaju mirovinu veću od 200 eura. No, novost je da Zadar uvodi mjesečni dodatak za svoje umirovljenike. U prosincu će im biti isplaćen za listopad, studeni i prosinac.

Mjera je prošla javno savjetovanje, a gradski bi je vijećnici trebali usvojiti na idućoj sjednici Gradskog vijeća 10. studenoga. U prijedlogu odluke stoji da se uvodi u cilju provedbe programa poboljšanja životnog standarda umirovljenika s niskim mirovinama, a predložen je iznos od 30 do 60 eura, i to kako je objašnjeno u odluci:

"Naknada se temelji na progresivnom modelu, umirovljenici s najnižom mirovinom dobivaju najveću mjesečnu naknadu kako slijedi:

mirovine do 200,00 € - 60 €

mirovine od 200,01 do 270,00 € - 50 €

mirovine od 270,01 do 340,00 € - 40 €

mirovine od 340,01 do 470,00 € - 30 €

Pravo na novčanu naknadu mogu ostvariti

- umirovljenici s prebivalištem na području grada Zadra

- umirovljenici koji su evidentirani na popisu umirovljenika kojim raspolaže Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) Zagreb

- umirovljenici čiji zbroj ukupnog dohotka od rada, te inozemnih i tuzemnih mirovina ne prelazi 470,00 eura mjesečno.“

U Varaždinu i dječje božićnice

Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina, rekao je za RTL Danas: "Djeca do 17. godine života dobivaju 25 eura i za to će se izdvojiti oko 200 tisuća eura iz gradskog proračuna. Mislim da smo s ovim dječjim božićnicama jedan od rijetkih gradova koji to prakticira. Za umirovljenike s mirovinom do 350 eura, a ima ih više od tisuću, oni će dobiti 75 eura. Svi koji primaju inkluzivni dodatak također će dobiti 75 eura, dok će svi oni koji imaju mirovine od 350 do 600 eura dobiti 60 eura božićnice od Grada Varaždina."

Varaždin će, naime, kao i lani isplatiti 350 eura božićnice za 133 zaposlenika. No, rast će božićnice umirovljenicima. Lani su ih dobili oni s mirovinom do 500 eura, a iznosila je 50 eura, a ove godine iznosi se penju na 60 i 75 eura.

Tako će umirovljenicima čija su ukupna mirovinska primanja za mjesec rujan 2025. godine iznosila do 350 eura dobiti božićnicu od 75 eura (539 umirovljenika) dok će oni s ukupnim mirovinskim primanjima u rujnu od 350,01 do 600 eura dobiti božićnicu od 60 eura (3.836 umirovljenika).

Iz Grada Varaždina poručuju i da će božićnicu od 75 eura dobiti i sljedeće kategorija građana:

- osobe s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad, korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine i osobe koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin – 1548 osoba;

- korisnici zajamčene minimalne naknade – 215 osoba.

Također poručuju da su svi podaci dobiveni po službenoj dužnosti i nitko od korisnika se ne mora prijavljivati.

Isplata će ići putem poštanskih uputnica na adrese korisnika koje se nalaze u bazi ustanova od kojih su podaci i dobiveni.

Za ukupno 6138 korisnika bit će ukupno izdvojeno 402.810 eura.

Zanimljivo je da Varaždin isplaćuje i dječje božićnice djeci do 17. godine starosti koja imaju prebivalište na području grada Varaždina u iznosu od 25 eura.

U Karlovcu umirovljenicima 50 eura božićnice

Zaposlenicima Gradske uprave će, kao i prošle godine, biti isplaćene božićnice u iznosu od 350 eura po zaposleniku. Dobit će ju 165 zaposlenika.

I ove godine u proračunu su osigurana sredstva za isplatu božićnica umirovljenicima. Pravo ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području grada Karlovca temeljem evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a čija mirovina mjesečno ne prelazi iznos od 500 eura.

Umirovljenicima koji primaju jedino tuzemnu mirovinu, božićnica će se isplaćivati na šalterima FINA-e, samo uz priloženu osobnu iskaznicu. Onim umirovljenicima koji uz tuzemnu primaju i inozemnu mirovinu ili samo inozemnu mirovinu, kao i neki drugi oblik dohotka (plaća), božićnica će se isplaćivati na račun uz prethodno podnošenje zahtjeva nadležnom Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Božićnica iznosi 50 eura.

Isplata božićnica u Samoboru od 3. studenoga

Grad Samobor će svim zaposlenicima Gradske uprave (ukupno 79 zaposlenika) u 2025. godini isplatiti božićnicu u iznosu od 350 eura, kao i lani.

I ove godine božićnice će dobiti umirovljenici, osobe s invaliditetom, nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području grada Samobora koji imaju mirovinska i ostala primanja do 400 eura. Božićnice iznose od 45 do 85 eura, ovisno o primanjima (osobama s primanjima do 250 eura isplatit će se božićnica u iznosu od 85 eura, s primanjima od 250,01 euro do 325 eura isplatit će se božićnica u iznosu od 60 eura, a osobama s primanjima od 325,01 euro do 400 eura isplatit će se božićnica u iznosu od 45 eura). U odnosu na prošlu godinu nisu se mijenjali iznosi božićnica s time da je prošle godine cenzus za isplatu božićnica podignut s 320 na 400 eura tako da više umirovljenika ostvaruje to pravo. Dobit će ju 879 korisnika za što je osigurano 54.665 eura.

Iz Grada poručuju da isplata božićnica počinje u poslovnici FINE 3. studenoga i trajat će do 6. prosinca 2025. godine.

U Splitu zaposlenicima 331 euro božićnice

Iz Grada Splita kratko su nam odgovorili da će službenici i namještenici dobiti božićnicu od 331 eura kako je to predviđeno Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u gradskoj upravi.

Riječ je o istom iznosu kao u 2024. godini, a božićnicu će dobiti svi službenici i namještenici koju na nju budu ostvarivali pravo.

Što se, pak, umirovljenika tiče - Grad Split planira i njima isplatiti božićnicu, a iznos će uskoro definirati.

U Rijeci umirovljenicima od 100 do 130 eura božićnice

Grad Rijeka će zaposlenicima isplatiti 300 eura božićnice, kao i lani.

I ove godine osigurali su božićnicu za umirovljenike s najnižim mirovinama i umirovljenike iz kućanstva s niskim prihodima, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina.

Riječ je o jednokratnoj novčanoj potpori, koja za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda iznosi 130 eura, dok će za umirovljenike (čija je mirovina viša od 460 eura) iz kućanstava s niskim prihodima i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina božićnica iznositi 100 eura.

Procjenjuje se da će navedeno pravo na pomoć ostvariti oko 2.400 osoba za što je u gradskom proračunu planiran iznos od 279.000 eura.

U odnosu na 2024. godinu, Grad Rijeka je za 30 % povećao iznose novčanih pomoći za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda, a iz proračuna je za tu svrhu izdvojeno 255.000 eura.

Slavonski Brod: božićnice zaposlenicima 300 eura, umirovljenicima 60 do 80 eura

Zaposlenicima Gradske uprave bit će isplaćeno 300 eura božićnice, kao i prošle godine. Isti iznos dobili su i svi zaposlenici gradskih ustanova.

Prošle godine božićnicu su u Gradskoj upravi primila 102 zaposlenika te se, poručuju, taj broj očekuje i ove godine.

Planiraju i ove godine isplatiti i božićnice umirovljenicima u iznosu od 60 do 80 eura, ovisno o prihodima kućanstava.

U Đakovu božićnica i ženama u sklopu programa „Zaželi“

Uz 47 zaposlenika Grada Đakova božićnicu od 300 eura dobit će, kao i lani, i četvero članova projektnog tima Programa „Zaželi“. Plan je da i u 2025. godini iznos ostane isti. U sklopu samog projekta „Zaželi“ zaposleno je 40 žena koje ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 100 eura, kao i prethodne godine.

Što se tiče umirovljenika, Grad Đakovo je prošle godine zaprimio oko 2.500 zahtjeva, a za isplatu božićnica izdvojeno je ukupno 130.270 eura.

Iznosi božićnica i ove su godine nepromijenjeni, a kreću se od 50 do 80 eura, ovisno o visini mirovine ili vrsti socijalnog primanja.

Gradonačelnik Grada Đakova prošle je godine donio Odluku o dodjeli božićnice, kojom je definirano pravo na božićnicu za umirovljenike i korisnike određenih socijalnih prava, a plan je da se ista Odluka primijeni i u 2025. godini.

Prema toj Odluci, pravo na božićnicu ostvaruju osobe s prebivalištem na području Grada Đakova, i to:

umirovljenici s mirovinom do 250,00 eura (uključujući zaštitni dodatak) – 80,00 eura

umirovljenici s mirovinom od 250,01 do 335,00 eura (uključujući zaštitni dodatak) – 60,00 eura

umirovljenici s mirovinom od 335,01 do 430,00 eura (uključujući zaštitni dodatak) – 50,00 eura

korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici prava na inkluzivni dodatak (360–600%), korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te korisnici nacionalne naknade za starije osobe – 50,00 eura.

U Osijeku zaposlenicima 200 eura

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić najavio nam je što oni planiraju: "Uskoro ćemo izaći s visinama božićnica. Ono što svakako radimo jest da usklađujemo cenzuse kako bismo obuhvatili što veći broj osječkih umirovljenika s božićnicama. Osim umirovljenika, božićnice će primiti i socijalno ugrožene osobe te djeca koja primaju inkluzivni dodatak."

Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora Grad Osijek planira isplatiti 200 eura božićnice svojim zaposlenicima. Isti iznos je isplaćen i u 2024. godini.

Trenutačni broj zaposlenih u Gradskoj upravi za koje je planirana isplata božićnice je 176.

Grad Osijek planira i u 2025. isplatiti božićnicu umirovljenicima. Trenutačno je u pripremi odluka o isplati navedene novčane pomoći u kojoj će se definirati cenzusi i iznosi, koji će u odnosu na 2024. godinu biti veći.

Iz Kaštela odgovorili da odluku tek trebaju donijeti

Kaštela su posljednji u nizu gradova koji su nam poslali odgovor, ali bez konkretnih podataka. Kažu da ih u ovom trenutku nemaju jer još nije donesena odluka o visini božićnica. Bit će donesena tijekom studenoga.

Poslali smo upit i Velikoj Gorici, Puli, Dubrovniku, Šibeniku, Vinkovcima, Sisku, Bjelovaru i Koprivnici, ali odgovor do objave ovog teksta nismo dobili.