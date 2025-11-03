NEMA POBJEDA /

Jurićev nasljednik puno je obećavao pa neslavno završio: Statistika je bizarno loša

Foto: Graham Hunt/imago Sportfotodienst/profimedia

Vodstvo Southamptona htjelo je klub s jug Engleske vratiti odmah u najviši rang

3.11.2025.
9:32
Sportski.net
Graham Hunt/imago Sportfotodienst/profimedia
Will Still više nije trener Southamptona. Englez je stigao kao najmlađi trener ikada u engleskom ligaškom sustavu, obećavao je puno nakon odlične karijere u Reimsu, ali sad je dobio otkaz nakon 5 mjeseci.

Still je slavio u samo dvije od 13 ligaških utakmica i dojučerašnji premijerligaš se nalazi na 21. mjestu Championshipa, samo tri boda iznad zone ispadanja. Prošle sezone u Premier ligi, Southampton je na 16 utakmica vodio i Ivan Jurić nakon što je Russell Martin dobio otkaz u prosincu prošle godine.

Pobijedili na četiri od 51 utakmice

Bizarna je statistika Svetaca u posljednje dvije sezone. Od početka prošle sezone (Premier liga i 13 kola Championshipa), Southampton je odigrao 51 ligašku utakmicu i pobijedio tek četiri! 

Vodstvo Southamptona htjelo je klub s jug Engleske vratiti odmah u najviši rang, ali to neće biti lako. Englez rođen u Belgiji došao je kao perspektivan trener, potpisao je na tri godine, ali već nakon pet mjeseci našao se na burzi rada. 

