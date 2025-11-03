Koliku plaću imaju Hrvati u Americi? Pašalić i Musa zarađuju više od Luisa Suareza

Američka MLS liga tradicionalno krajem godine objavljuje podatke o plaćama svojih igrača, pa je tako poznato i koliko zarađuju hrvatski nogometaši koji nastupaju preko Atlantika.

Najplaćeniji među njima je Petar Musa, napadač Dallasa, s godišnjom zaradom od 2.3 milijuna eura.

Iza Muse slijedi Marco Pašalić (Orlando City) koji prema službenim podacima zarađuje oko 1.4 milijuna eura, dok su Dario Župarić (Portland Timbers) i Kristijan Kahlina (Charlotte) na 787 tisuća odnosno 684 tisuće eura.

Kao i očekivano, vrh ljestvice uvjerljivo drži Lionel Messi, čija godišnja plaća u Inter Miamiju iznosi gotovo 18 milijuna eura. Drugi je Heung-min Son iz LAFC-a s oko 9.7 milijuna, a treći Sergio Busquets, Messijev suigrač, s približno 7.6 milijuna eura.

Musa se tako nalazi na 35. mjestu ukupne liste najplaćenijih igrača lige, dok je Pašalić 62.. Zanimljivo, obojica zarađuju više od slavnih imena poput Luisa Suareza (1.3 milijuna eura) i Thomasa Müllera (1.2 milijuna eura), koji je tek ovog ljeta stigao u MLS te se očekuje da će mu iduće sezone plaća značajno porasti.

