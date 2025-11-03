preko bare /

Koliku plaću imaju Hrvati u Americi? Pašalić i Musa zarađuju više od Luisa Suareza

Koliku plaću imaju Hrvati u Americi? Pašalić i Musa zarađuju više od Luisa Suareza
×
Foto: Canadian Press/shutterstock Editorial/profimedia

Vrh ljestvice uvjerljivo drži Lionel Messi

3.11.2025.
9:12
Sportski.net
Canadian Press/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka MLS liga tradicionalno krajem godine objavljuje podatke o plaćama svojih igrača, pa je tako poznato i koliko zarađuju hrvatski nogometaši koji nastupaju preko Atlantika.

Najplaćeniji među njima je Petar Musa, napadač Dallasa, s godišnjom zaradom od 2.3 milijuna eura.

Iza Muse slijedi Marco Pašalić (Orlando City) koji prema službenim podacima zarađuje oko 1.4 milijuna eura, dok su Dario Župarić (Portland Timbers) i Kristijan Kahlina (Charlotte) na 787 tisuća odnosno 684 tisuće eura.

Kao i očekivano, vrh ljestvice uvjerljivo drži Lionel Messi, čija godišnja plaća u Inter Miamiju iznosi gotovo 18 milijuna eura. Drugi je Heung-min Son iz LAFC-a s oko 9.7 milijuna, a treći Sergio Busquets, Messijev suigrač, s približno 7.6 milijuna eura.

Sve o MLS-u čitajte na portalu Net.hr!

Musa se tako nalazi na 35. mjestu ukupne liste najplaćenijih igrača lige, dok je Pašalić 62.. Zanimljivo, obojica zarađuju više od slavnih imena poput Luisa Suareza (1.3 milijuna eura) i Thomasa Müllera (1.2 milijuna eura), koji je tek ovog ljeta stigao u MLS te se očekuje da će mu iduće sezone plaća značajno porasti.

POGLEDAJTE VIDEO: Sanchez: 'Kapetan Dinama je zaslužio utakmicu završiti prije isteka 90. minute'

Petar MusaMarco PašalićMlsLionel MessiLuis Suarez
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
preko bare /
Koliku plaću imaju Hrvati u Americi? Pašalić i Musa zarađuju više od Luisa Suareza