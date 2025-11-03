Stigla kazna zbog bakljade i poruka Boysa: UEFA žestoko kaznila Dinamo

Dinamo je dočekao kaznu iz UEFA-e nakon gostovanja u Švedskoj kod Malmöa. Bilo je to još jedno pamtljivo izdanje Boysa na gostovanjima, ali zbog njih će Dinamo morati platiti visoku kaznu.

Naime, disciplinsko tijelo UEFA-e kaznilo je Dinamo s 30 tisuća eura zbog korištenja pirotehnike i ubacivanja predmeta u teren. Također, Dinamu je zabranjeno prodavanje ulaznica za jedno europsko gostovanja. Ta je kazna uvjetna u periodu od dvije godine.

Treća kazna je još 10 tisuća eura zbog neprimjerenih poruka s tribine. Dinamo će tako gostovanje u Malmöu platiti s 40 tisuća eura, a Boysima će biti zabranjeno jedno europsko gostovanje ako ponove prekršaj u sljedeće dvije godine.

