Realne cijene ove sezone? Barbara: 'Takve kod nas ne postoje'

"Razumno formiranje cijena je ključno pitanje ove sezone", poručio je Andrej Plenković na 5. sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma.

"Želja je da vi svi skupa dobro poslujete, ali da od toga imamo koristi i kao država, kao gospodarstvo i kao društvo te da znamo da smo na vrijeme poslali poruke koje su bitne", kazao je Plenković.

Predstavnici hotelijera, kampova, agencija i obiteljskog smještaja riječi premijera nisu doživjeli kao kritiku. Poručuju da je Hrvatska konkurentna mediteranskim zemljama.

"Cijene, energenti i sve ovo će utjecati na sve zemlje, dakle ne samo na Hrvatsku. U ovom momentu rezultati govore da imamo pravi odnos cijene i kvalitete", rekao je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK.

"Cijene u privatnom smještaju se neće dizati ako nisu opravdane nekim dodatnim uslugama, odnosno dodatnom vrijednošću. Ako ste nešto dodatno sagradili i ponudili bolju uslugu, naravno da imate pravo podignuti tu cijenu", rekla je Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Pitamo vas

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: Očekujete li realne cijene ove turističke sezone?

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Realne cijene u Hrvatskoj ne postoje, a ni omjer cijene i kvalitete", poručila je Barbara Kroflin.

"Iskreno, ne brinem se. Imam vlastiti stančić na moru. Dok sam još radila, podignula sam kredit i kupila ga. Otplatila sam posljednju ratu sa zadnjom plaćom prije mirovine, sada uživam", komentirala je Ljubica Murphy.

"Cijene su OK, prate poskupljenja. Ali su naše plaće premale i dok one ne budu realne, sve će nam biti preskupo", smatra Marija Kalazić Stanković.

"Očekivati dobru turističku sezonu pokraj svih ratova, neizvjesnosti, poskupljenja - moraš biti lud", napisao je Robert Novak.

"Ni jedne nisu bile realne, nego si grabe i potkradaju na čemu se može. Ali opet, nitko te ne tjera na nešto. Odabiremo sami. Na primjer, smijemo se ljudima koji nose svoj wc papir i potrepštine? Ne, to je realno i racionalno trošenje i užitak kad znaš s čime raspolažeš. Ali npr. smještaj u kojem ne smiješ paliti klimu ili nema tv kanala jer se "dodatno plaća" i takve spike. Traži se ogroman iznos po noćenju a ne smiješ ništa koristiti da se ne pokida... E tu je kvaka", napisao je Zlatko Hrudka.