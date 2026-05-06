'TO SU SAMO ŽELJE' /

Amerikanci objavili 'bombu', a onda je Trumpu stigao hladni tuš: 'Neće vam uspjeti'

Jesu li SAD i Iran blizu dogovora ili su to samo američke želje? Nakon što je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu propao plan za vojnu deblokadu Hormuza, Iranci poručuju da bi se tjesnac mogao otvoriti. 

Američki mediji tvrde da su zaraćene strane sve bliže kraju rata.

Međutim, iz Irana, od glasnogovornika Odbora za nacionalnu sigurnost, stiže hladni tuš: "Tekst Axiosa zapravo je američka lista želja dok ne postane stvarnost. Sjedinjene Države neće u izgubljenom ratu postići ono što nisu uspjele ostvariti u izravnim pregovorima." 

6.5.2026.
19:34
Ana Trcol
Donald TrumpSadIran
