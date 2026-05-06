Sabina poslala poruku Željki Markić i ovogodišnjem 'Hodu za život': 'Svoga tijela gospodar'

U subotu će se u Zagrebu održati 11. Hod za život. Nakon okupljanja ispred HNK-a, kolona će proći preko Trga bana Jelačića do Zrinjevca gdje će biti održan prigodni program. Geslo ovogodišnjeg Hoda za život glasi: "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!".

Nacionalna koordinatorica Hoda Željka Markić istaknula je kako očekuju da hrvatski zakon prati znanstvene spoznaje o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života te da se ne podilazi prolaznim ideologijama. Posebnu poruku poslala je zagrebačkom gradonačelniku - koji kritiku za sada nije komentirao.

"Gradonačelnik Tomašević pokušao je i ove godine podmetnuti klipove Hod za život. Nije nam dao još jednu lokaciju — trg. Izmislio je i prebacio događanja s Europskog trga. Nije nam dopustio izvjesiti zastave Hoda, dok to drugim udrugama dopušta. Nije nam dopustio postaviti naše fotografije na vodoskok, što smo isto imali priliku prije njegovog mandata. Da, pokušao je, ali nije uspio, bit će super na Hodu za život", komentirala je Željka Markić, nacionalna koordinatorica Hoda za život.

Hoćete li sudjelovati u Hodu za život?

Evo nekih vaših odgovora:

"Ja sam svaki dan u hodu za život", kaže Saša Perić. Gledateljica Sabina pak piše: "Ne pada mi na pamet, imam pametnijeg posla. A uostalom, svaka je žena svoga tijela gospodar!"

U raspravu se uključio Miljenko Dukić i poručio: "Svatko normalan će sudjelovati". Renata Ficher pak piše: "Ne. Mogu se pridružiti hodu za bolji život protiv inflacije".

