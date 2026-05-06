Dramatični pregovori o kraju rata, Trump poslao zabrinjavajući ultimatum

Iran je u srijedu izjavio da preispituje novi američki prijedlog, nakon što su izvori rekli da se Washington i Teheran približavaju kratkom memorandumu o okončanju rata u Zaljevu, dok će osjetljiva pitanja poput iranskog nuklearnog programa ostaviti za kasnije.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, kojeg je citirala iranska novinska agencija ISNA, rekao je da će Iran uskoro prenijeti svoj odgovor posredstvom Pakistana, koji je bio domaćin jedinih mirovnih pregovora u ovom ratu i koji otad služi kao glavni kanal za poruke između zaraćenih strana.

U ranojutarnjoj objavi na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump nije dao detalje o ikakvom konkretnom prijedlogu, ali je rekao da bi rat mogao završiti ako "Iran pristane na ono što je dogovoreno". Kasnije je za New York Post rekao da je još prerano za razmatranje sastanaka licem u lice radi potpisivanja sporazuma.

Na korak do primirja?

Pakistanski i još jedan izvor upoznat s posredovanjem potvrdili su ove informacije koje je prvi objavio američki medij Axios, o predloženom memorandumu od 14 točaka i samo jedne stranice kojim bi se formalno okončao rat.

Nakon memoranduma uslijedili bi razgovori o deblokiranju plovidbe kroz Hormuški tjesnac, ukidanju američkih sankcija Iranu i dogovoru o ograničenju iranskog nuklearnog programa, rekli su izvori.

"Vrlo brzo ćemo ovo zaključiti. Blizu smo", rekao je izvor iz Pakistana.

Cijene nafte padaju

Izvješća o mogućem sporazumu dovela su do pada svjetskih cijena nafte, pri čemu su referentne cijene sirove nafte Brent pale za oko 11 posto na oko 98 dolara po barelu. Globalne cijene dionica također su skočile, a prinosi obveznica pali su zbog optimizma oko završetka rata, koji je poremetio opskrbu energijom.

"Pod pretpostavkom da Iran pristane na ono što je dogovoreno, što je možda velika pretpostavka, sad već legendarni Epski bijes bit će završen, a učinkovita blokada omogućit će da Hormuški tjesnac bude OTVOREN ZA SVE, uključujući Iran", navodi još Trump u svojoj objavi.

"Ako ne pristanu, bombardiranje počinje i, nažalost, bit će na puno većoj razini i jačeg intenziteta nego prije", dodao je Trump.

Trump pauzirao vojnu misiju

Nekoliko sati ranije, Trump je pauzirao dvodnevnu vojnu misiju ponovnog otvaranja blokiranog tjesnaca, navodeći napredak u pregovorima.

Iranska Revolucionarna garda odgovorila je rekavši da bi, ako američke "prijetnje" prestanu, prolaz kroz tjesnac bio moguć pod novim uvjetima koje ona postavlja, bez navođenja detalja.

Bijela kuća, State Department i iranski dužnosnici koje je kontaktirao Reuters nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Konkretni zahtjevi SAD-a nepoznati

Izvor upoznat s posredovanjem rekao je da pregovore s SAD-om vode Trumpov izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner. Ako se obje strane slože oko preliminarnog dogovora, to bi pokrenulo 30 dana detaljnih pregovora za postizanje potpunog sporazuma.

Sporazum bi u svom potpunom obliku uključivao ukidanje sankcija SAD-a i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava, ukidanje konkurentskih blokada Irana i Sjedinjenih Država u Hormuškom tjesnacu te neka ograničenja iranskog nuklearnog programa, s ciljem pauziranja ili moratorija na iransko obogaćivanje uranija.

Iako su izvori rekli da memorandum u početku neće zahtijevati ustupke ni s jedne strane, nisu spomenuli onih nekoliko ključnih zahtjeva koje je Washington postavio u prošlosti, a koje je Iran odbio, poput ograničenja iranskog raketnog programa i prekida podrške posredničkim oružanim skupina na Bliskom istoku.

Izvori su spominjali potencijalna ograničenja u budućem iranskom obogaćivanju uranija, ali nisu spomenuli postojeće iranske zalihe od više od 400 kilograma već obogaćenog do gotovo oružane razine. Washington je prethodno zahtijevao da ih se odrekne prije završetka rata u ikakvom obliku.

Teheran otkrio na što bi pristao

I dok se čini da dosad objavljeni tekst izbjegava neke zahtjeve koje je Iran u prošlosti odbio, postoje naznake da bi Teheran i dalje mogao pristati na više američkih ustupaka.

U objavi na X-u, iranski zastupnik Ebrahim Rezaej, glasnogovornik moćnog parlamentarnog odbora za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost, opisao je Axiosov tekst "više kao američki popis želja nego stvarnost".

"Amerikanci neće dobiti ništa u ratu koji gube, što nisu dobili u pregovorima licem u lice", napisao je.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči, koji boravi u Kini, nije se osvrnuo na Trumpove najnovije izjave, ali je rekao da Teheran pristaje na "pravedan i sveobuhvatan sporazum".

