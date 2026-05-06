Mnogima bi mogli propasti planovi: Otkazano tisuće letova!

Putni planovi mnogih mogli bi biti pogođeni, jer globalne zrakoplovne tvrtke upozoravaju da će zbog nedostatka mlaznog goriva oko 13.000 letova planiranih za svibanj biti otkazano, piše Euronews.

Zrakoplovne tvrtke diljem svijeta već su u posljednja dva tjedna smanjile gotovo dva milijuna sjedala u svojim svibanjskim rasporedima, pokazuju to podaci tvrtke za analitiku zrakoplovstva Cirium.

Prema Ciriumu ukupan broj dostupnih sjedala u svibnju kod svih zrakoplovnih kompanija diljem svijeta pao je sa 132 milijuna na 130 milijuna u posljednja dva tjedna travnja.

Otkazivanje letova moglo bi ozbiljno utjecati na putovanja putnika koji su rezervirali inozemna putovanja do kraja svibnja u dijelovima Europe. Među europskim prijevoznicima koji su već otkazali brojne letove su Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways i KLM.

Teško ljeto za avioprijevoznike

Taj broj ne uključuje otkazivanja tijekom ljeta. Zrakoplovna industrija suočava se s teškim ljetom. Prijevoznici su također smanjili kapacitet sjedala i prešli na manje zrakoplove jer nestašica mlaznog goriva povezana s ratom u Iranu i dalje utječe na rasporede.

Uz Turkish Airlines, njemački prijevoznik Lufthansa jedan je od najteže pogođenih nestašicom goriva, jer je u ljetnom rasporedu ukinuo oko 20.000 kratkih letova. Troškovi mlaznog goriva više su se nego udvostručili od početka sukoba s Iranom u veljači, dijelom zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, što je prekinulo oko petinu svjetske opskrbe naftom.

Diljem svijeta, mnoge su aviokompanije podigle cijene karata na svojim najpopularnijim rutama, potpuno otkazale letove na manje poželjnim rutama i nastavile koristiti manje zrakoplove kako bi uštedjele gorivo. Putnici na najpopularnijim letovima koji nisu otkazani mogli bi biti prerezervirani, što znači da bi njihovi odmori mogli biti kraći nego što je prvobitno planirano.

