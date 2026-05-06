Turizam u problemu, direktor prodaje hotela: 'Konkurencija je nemilosrdna'

Krajnji jug Hrvatske osjetio je sukob na Bliskom istoku. Jer su rezervacije u jednom trenu stale, kaže nam direktor prodaje u jednom dubrovačkom hotelu. Sada su opet krenula, dodaje. A osim bookinga, problem im stvara i inflacija.

"Svi ulazni troškovi su porasli. Međutim tržište je takvo kakvo je, konkurencija je nemilosrdna. Tako da je to svakodnevna borba" kaže Ivan Galov, direktor prodaje i marketinga hotela u Dubrovniku.

Na pitanje hoće li se morat cijene dizati s obzirom na inflaciju, odgovara: "Za sada se držimo nekih prošlogodišnjih trendova i cijena i u hodu ćemo razmišljati dalje".

Poruka premijera

Zbog nadolazeće sezone premijer je ponovno okupio predstavnike hotelijera, kampova, obiteljskog smještaja, ugostitelja. I poslao im jasnu poruku.

"Prva poruka je, a to je treće Vijeće zaredom uoči turističke sezone, je razumno formiranje cijena. To je ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu", rekao je Andrej Plenković.

U Vladi su zadovoljni turističkim rezultatima u predsezoni.

Od početka godine ostvareno više od 2,3 milijuna dolazaka, što je rast od tri posto te 6, 5 milijuna noćenja, što je rast od 1,4 posto.

'Spuštajte zaradu'

No, da bi brojke u špici sezone ostale na razini prošlogodišnjih cijelom lancu - od prijevoznika, preko trgovine, do turističkih djelatnika - nadležni ministar poručuje "Spuštajte zaradu".

"Naša konkurencija reagira smanjenjem marže kroz cijeli lanac vrijednosti. To je praksa koju moramo početi primjenjivati i mi", kaže ministar turizma Tonči Glavina.

Marža pada, tvrde oni kojima su ove riječi upućene. I dodaju da poruku Vlade nisu shvatili kao kritiku.

"Ja ću samo reći da u hotelijerstvu tri godine zaredom EBITDA marža pada. Razinu cijena definira tržište. S druge strane imate snažne troškovne pritiske, bilo da su to energetski ili cijena rada ili sirovine i inputi", komentirao je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

Odnos novca i kvalitete

I dok u Vladi upozoravaju na konkurenciju na Mediteranu, u Udruzi putničkih agencija su uvjereni da Hrvatska nije preskupa.

"Cijene će i energenti utjecat na sve zemlje, ne samo na Hrvatsku. U ovom momentu rezultati govore da imamo pravi odnos novca i kvalitete", Božo Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK.

Posljednjih godina su rasle cijene privatnog smještaja, priznaju u nadležnoj udruzi. Ali bi ove trebale ostati na razini prošlogodišnjih, dodaju.

"Cijene u privatnom smještaju se neće dizati ako nisu opravdane nekom dodanom vrijednošću. Ako ste nešto novo izgradili naravno da imate pravo podignut tu cijenu", kaže Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Tko Je čuo apel Vlade, bit će jasno kad sezona uzme puni zamah.