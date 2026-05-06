Zavadlav traži oslobađanje ili novi proces! Nešto je pronađeno na kalašnjikovu

Osuđeni trostruki ubojica Filip Zavadlav i danas pred sucem, traži oslobađanje ili novi proces. Nakon samo nekoliko minuta sjednica zbog žalbe na 35-godišnji zatvor je prekinuta.

"Nemojte me krivo shvatiti, nije do mene. Ja sam pravno valjano zaista sa svoje strane učinio što sam mogao u uvjetima u kojima se nalazim. Nadam se da će se to uskoro malo promijeniti, da se branim sa slobode bilo bi još bolje. Zahtjev je prije tri dana podnesen, možete slobodno provjeriti", rekao je Zavadlav.

Podnio ga je osobno i traži izuzeće predsjednika vijeća i nekoliko članova. Slučaj je na Vrhovni sud stigao nakon što je Visoki kazneni sud smanjio Zavladavu kaznu s 40 na 35 godina zatvora.

"Žalba protiv ovih najtežih kaznenih djela se može podnijeti i protiv drugostupanjske presude, znači to nije izvanredni pravni lijek nego redovni. Upravo zbog težine dijela odnosno kazne", kaže Željko Pajalić, glasnogovornik Vrhovnog suda u Zagrebu.

Podrška ispred suda

Snimka krvavog pohoda brzo je dospjela u javnost. Trojicu muškaraca, koje je Zavadlav smatrao odgovornima za prijetnje i maltretiranje njegova brata, ubio je usred dana u središtu Splita.

Zbog teških životnih okolnosti dio javnosti izražava mu podršku pa se nekoliko ljudi danas okupilo ispred suda s porukama podrške Zavadlavu koji iz zatvora povremeno komunicira s RTL-ovim novinarom i autorom dokumentarnog filma o njegovu slučaju, Darijem Todorovićem. Posljednje pismo stiglo je prije nekoliko dana.

"Kaže da ono sporno oružje, dakle kalašnjikov kojim su počinjena ubojstva, da su pronađeni otisci prstiju njegovi, ali da su tamo pronađeni otisci prstiju neidentificirane osobe za kojom se u bazi traga i to za njega znači da se ne može pravno stopostotno tvrditi da je on to učinio", kaže Dario Todorović, autor dokumentarnog filma ''Zavladav".

U zatvoru proučava pravo

Zavladav se nada novom suđenju kojim ne bi rukovodio splitski sud ili manje vjerojatnoj oslobađajućoj presudi.

"Obrana je njegova, on se bar tako postavljao da on nije počinitelj te da je krivo identificiran u tom pogledu od strane suda", kaže Toni Vukičević, odvjetnik Filipa Zavadlava.

Vrijeme u zatvoru provodi proučavajući pravo.

"Ovdje se na devet stranica žali da mu sutkinja nije dala uvid u spise. Ima jako puno vremena u zatvoru pa se bacio na proučavanje prava. Kaže da mu drugi zatvorenici dolaze po savjete", kaže Todorović.

U zatvoru je šest godina. S trenutačnom presudom nije zadovoljna ni druga strana, odnosno tužiteljsko koje je uložilo žalbu. Traže strožu kaznu i novo suđenje za tri teška ubojstva.