Zavadlav je još kao dječak bio poznat policiji, a snimljen je i na izviđačkom izletu

Visoki kazneni sud donio je presudu kojom je djelomično prihvatio žalbu Filipa Zavadlava, osuđenog za trostruko ubojstvo 2020. godine te mu smanjio kaznu s 40 na 35 godina zatvora.

U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, u kojem se nalazi od 2020. godine.

Nije riječ o osveti

Sud je potvrdio zaključak da se radi o trima kaznenim djelima ubojstva, a ne o teškom ubojstvu, kako je tvrdilo državno odvjetništvo. Prema obrazloženju, nije dokazano da je riječ o unaprijed planiranoj i bezobzirnoj osveti, već da je optuženik djelovao situacijski.

Sud je uzeo u obzir i njegovu smanjenu ubrojivost te njegove teške osobne i obiteljske prilike.

Motiv i dalje nije poznat

Vrlo brzo nakon ubojstva u javnost je puštena informacija da je za motiv zločina bilo dugovanje Filipovog brata zbog droge. Međutim, na sudu i dalje nije dokazano da su žrtve prodavale drogu niti iznuđivale novac od Filipova brata.

Snimljen na izletu

Slučaj Filipa Zavadlava već je u samom početku šokirao i podijelio Hrvatsku. Ekipa RTL-a snimila ga je na izviđačkom izletu kada mu je bilo 13 godina. Tada je rekao da mu je najdraže slobodno vrijeme i igra na igralištu.

Dvanaest godina poslije, Zavadlav je te kobne splitske subote krenuo u krvavi pohod. Hladno i bešćutno s 37 hitaca iz kalašnjikova ubio je dvojicu, ulicu dalje i trećeg. Oprao je zatim ruke, presvukao se. Policija ga je pronašla s ocem. U RTL-ov u dokumentarcu otac Ante je otkrio što mu je rekao nakon ubojstva.

"Bio je blijed. Nešto mu se dogodilo, ja pitam 'Filipe, što je'. A on opet muči, i nakon pet, šest minuta, on kaže - znaš da sam ubio trojicu", govori otac.

Prijavio majku zbog zlostavljanja

Policija je s Filipom Zavadlavom bila upoznata puno prije trostrukog ubojstva zbog kojeg je osuđen. Kada mu je bilo 13, prijavio je vlastitu majku zbog zlostavljanja. Na sudu je često spominjao krivnju institucija u njegovu slučaju.

"Meni je žao što živimo u takvom društvu i nadam se da će se iz ovog izvući pouka i da se više ovakve stvari neće događati", govorio je.

