Sud prihvatio žalbu: Jeste li iznenađeni smanjenjem kazne Filipu Zavadlavu?

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, u kojem se nalazi od 2020. godine

3.10.2025.
12:19
danas.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je djelomično prihvatio žalbu Filipa Zavadlava, te preinačio presudu Županijskog suda u Splitu u dijelu koji se odnosi na kaznu zatvora.

Umjesto prvostupanjski određenih 40 godina, Zavadlav je sada pravomoćno osuđen na 35 godina dugotrajnog zatvora. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, u kojem se nalazi od 2020. godine.

Zavadlav je osuđen zbog trostrukog ubojstva počinjenog u siječnju 2020. godine u Splitu. Naoružan automatskom puškom, kretao se gradom te ispalio više hitaca prema dvojici muškaraca na motociklu. Jedan od njih je odmah preminuo, dok je drugi naknadno podlegao ozljedama u bolnici. Nedugo zatim, Zavadlav je naišao na još jednog muškarca na motociklu te i prema njemu otvorio vatru, usmrtivši ga na mjestu događaja. Oružje je nakon toga odbacio u kontejneru.

Pitali smo vas na Facebooku jeste li iznenađeni smanjenjem kazne Filipu Zavadlavu. Recite nam svoje mišljenje, a najzanimljivije komentare ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

Sud prihvatio žalbu: Jeste li iznenađeni smanjenjem kazne Filipu Zavadlavu?