Zavadlavov brat na sudu: Penjao se kao 'Spiderman' da bi ukrao lijekove; 'Nisam to nikome prodao'

Stanislav Vilinj Zavadlav (30) iz Splita, javnosti poznatiji kao brat godinu dana starijeg pravomoćno osuđenog Filipa Zavadlava, ponovno se ovih dana našao u optužnici splitskog Općinskog državnog odvjetništva (ODO), piše Slobodna Dalmacija.

Tereti ga se za dvije teške krađe.

U optužnici Filipa Zavadlava, koji je pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, Stanislav se spominjao kao osoba zbog koje je 11. siječnja 2020. godine njegov tada 24-godišnji brat Filip krenuo u ubilački pohod tijekom kojeg je hicima iz kalašnjikova ubio Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25).

Splitsko Županijsko državno odvjetništvo tvrdilo je da je u pitanju bilo teško ubojstvo i da ih je smaknuo iz "bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno...".

Sudovi takvu kvalifikaciju nisu prihvatili jer nije bilo nikakvih konkretnih dokaza "o tome da su oštećenici prodavali drogu optuženikovom bratu i od njega iznuđivali novac..." kao niti da su "bili pripadnici kriminalnog miljea".

ODO Split traži da se Stanislava kazni s ukupno godinu i tri mjeseca bezuvjetnog zatvora.

'Ovisnik sam'

Tereti ga se da je od 31. prosinca 2022. godine do 2. siječnja 2023. godine preko metalnih rešetki na prozorima prizemlja zgrade Doma zdravlja SD županije i vanjskih jedinica klima-uređaja na sjevernoj strani zgrade popeo na prvi kat, razbio prozor i ušao u unutrašnjost ordinacije dr. Nenada Čulića te iz otključanog ormara uzeo je ukupno 139 kutija heptanona i metadona, ukupne vrijednosti 343 eura.

Osam mjeseci kasnije, na isti je način ušao u istu ordinaciju, a tada je uzeo 50 kutija istih lijekova i tako oštetio Dom zdravlja za 129,46 eura.

Tereti ga se i da je u dva navrata krao iz trgovine "Studenac" u Ulici Domovinskog rata.

Zavadlav je u svojoj obrani, u odnosu na krađu lijekova, naveo da ne zna po čemu je krađa za koju ga se tereti teška.

"Ovo u kolovozu se sjećam tog dana i taj prozor na koji sam ušao bio je otvoren. Došao sam sa zadnje strane Doma zdravlja, prišao i popeo se preko rešetki. Izišao sam na isti prozor, sišao i skočio. Ovisnik sam i daju mi metadon, a ta toleranca se povećava i počne mi toga faliti. Nisam to nikome proda, nego sebi za svoje potrebe. Nije se teško bilo popeti, ima možda tri metra. Ne sjećam se datuma i ne mogu se sjetiti koliko sam toga uzeo, ali sam krao lijekove iz ove ordinacije i 2021. i za to sam osuđen... Kako nekome treba hrana, tako meni dođe kriza. To je smanjena ubrojivost ili neki pravni termin", rekao je Zavadlav.

Za krađe u "Studencu", rekao je da je ta optužba "blago apsurdna" i da je istina da je bio u dućanu "Studenac" u dva navrata, gdje je uzeo za sebe za pojesti jer je bio gladan.

'Tko će zaposliti nekoga tko se preziva Zavadlav?'

"Kad čitam ove vrijednosti i količine, to je apsurdno. Može li jedna osoba šest komada meda od 900 grama staviti u jaketu? Nitko ne može šest kila meda nositi. Dvije tune sam uzeo. Rio Mare filete, toga bi se sjetio da sam uzeo. Tu su oni nakalemili da priđe kritičnu cifru od 133 eura. Tuna filete u biljnom ulju sigurno sam uzeo, ali ne šest komada, možda dva. Rio Mare od 160 grama sam uzeo, ali možda tri komada. Bio sam u mukama i gladi, nisam zaposlen, imam drugih problema u životu. Četiri komada konzervi oslića bi se sigurno sjetio, ali sam uzeo dva komada. Ovo što piše deset komada paštete Argeta, ne znam zašto to piše jer uzmem dvi ili četiri koliko stane u ruku... Uzeo sam samo dva, a ne četiri komada tuna fileta od 105 grama, a niti jednu sardinu nisam uzeja. Piše jedanaest komada fileta, pa gdje bi to sve stalo. Točno je da sam uzeja dvije Eva tune. Ukupna vrijednost za drugu krađu iz dućana nije 141 euro, to je njihova pravna služba išla da prijeđe kritičnu vrijednost od 133 eura da me država mora progoniti... Žao mi je što sam doveden u situaciju da to moram napraviti, nekoga tko se preziva Zavadlav u Splitu tko će zaposliti? Volio bi da su mi mama i tata nešto osigurali, ali nije tako", ispričao je Stanislav koji se i pokajao.

Već je osuđivan

Dosad je pravomoćno bio osuđivan, krajem 2020. godine, zbog teške krađe na 10 mjeseci uvjetno na dvije godine, potom u srpnju 2021. godine za krađu na pola godine zatvora s rokom provjeravanja od dvije godine te u Austriji 29. listopada 2022. godine zbog kaznenog djela prisile na četiri mjeseca uvjetno na tri godine. Sredinom studenoga 2023. godine je za krađu osuđen na osam mjeseci uvjetno na tri godine, a zadnjeg dana prosinca 2024. godine je, opet zbog teške krađe, osuđen na djelomičnu uvjetnu osudu od koje je šest mjeseci bezuvjetno, a godina dana je po uvjetom od četiri godine.

