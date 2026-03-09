Ivica Kostelić doživio poseban trenutak, supruga sve snimila: 'Dobrodošao kući, tatek'
Nakon avanture u Japanu, Ivica Kostelić vratio se kući gdje ga je dočekala obitelj
Naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić (46) proteklih je dana boravio na Hokkaidu, najsjevernijem japanskom otoku koji se prostire na gotovo 78 tisuća četvornih kilometara i ima više od pet milijuna stanovnika. Nakon avanture u Japanu vratio se obitelji, a trenutak povratka zabilježila je njegova supruga Elin.
“Dobrodošao kući, tatek”, poručila mu je uz fotografiju.
Ljubav rođena na ledenjaku
Priča o obitelji Kostelić započela je 2006. godine na jednom austrijskom ledenjaku. Ivica je tamo trenirao i upoznao Elin Arnarsdottir (40), također natjecateljsku skijašicu iz dalekog Islanda. Ljubav je planula brzo, a Elin je već isto ljeto posjetila Ivicu na Mljetu, gdje je osvojila i simpatije ostatka obitelji. Svoju su ljubav okrunili brakom 2014. godine u crkvi sv. Marka u Zagrebu. Koliko je Elin postala bliska s obitelji Kostelić, svjedoči i činjenica da joj je vjenčana kuma bila Ivičina sestra Janica (44).
Ivan, Leon i blizanke rođene u dramatičnim okolnostima
Ubrzo nakon vjenčanja, iste godine, stigao je njihov prvi sin Ivan, a godinu kasnije i sin Leon. Dječaci su danas već ozbiljno u sportu te, kako je Ivica otkrio, treniraju nogomet. Pravo obiteljsko bogatstvo upotpunile su blizanke Jana i Kata, koje su na svijet stigle u ožujku 2020. godine pod nevjerojatno dramatičnim okolnostima. Rođene su usred pandemije koronavirusa i za vrijeme razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Ivica tada zbog strogih mjera nije mogao prisustvovati porođaju, a Elin je s tek rođenim djevojčicama evakuirana iz bolnice.
POGLEDAJTE VIDEO: Ponegdje bura i kraći pljuskovi, a meteorolog otkriva i kakvo nas vrijeme čeka kroz tjedan