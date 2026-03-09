FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREDIVAN PRIZOR /

Ivica Kostelić doživio poseban trenutak, supruga sve snimila: 'Dobrodošao kući, tatek'

Ivica Kostelić doživio poseban trenutak, supruga sve snimila: 'Dobrodošao kući, tatek'
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon avanture u Japanu, Ivica Kostelić vratio se kući gdje ga je dočekala obitelj

9.3.2026.
8:53
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić (46) proteklih je dana boravio na Hokkaidu, najsjevernijem japanskom otoku koji se prostire na gotovo 78 tisuća četvornih kilometara i ima više od pet milijuna stanovnika. Nakon avanture u Japanu vratio se obitelji, a trenutak povratka zabilježila je njegova supruga Elin.

“Dobrodošao kući, tatek”, poručila mu je uz fotografiju.

Ivica Kostelić doživio poseban trenutak, supruga sve snimila: 'Dobrodošao kući, tatek'
Foto: Instagram

Ljubav rođena na ledenjaku

Priča o obitelji Kostelić započela je 2006. godine na jednom austrijskom ledenjaku. Ivica je tamo trenirao i upoznao Elin Arnarsdottir (40), također natjecateljsku skijašicu iz dalekog Islanda. Ljubav je planula brzo, a Elin je već isto ljeto posjetila Ivicu na Mljetu, gdje je osvojila i simpatije ostatka obitelji. Svoju su ljubav okrunili brakom 2014. godine u crkvi sv. Marka u Zagrebu. Koliko je Elin postala bliska s obitelji Kostelić, svjedoči i činjenica da joj je vjenčana kuma bila Ivičina sestra Janica (44).

Ivica Kostelić doživio poseban trenutak, supruga sve snimila: 'Dobrodošao kući, tatek'
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Ivica Kostelić doživio poseban trenutak, supruga sve snimila: 'Dobrodošao kući, tatek'
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ivan, Leon i blizanke rođene u dramatičnim okolnostima

Ubrzo nakon vjenčanja, iste godine, stigao je njihov prvi sin Ivan, a godinu kasnije i sin Leon. Dječaci su danas već ozbiljno u sportu te, kako je Ivica otkrio, treniraju nogomet. Pravo obiteljsko bogatstvo upotpunile su blizanke Jana i Kata, koje su na svijet stigle u ožujku 2020. godine pod nevjerojatno dramatičnim okolnostima. Rođene su usred pandemije koronavirusa i za vrijeme razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Ivica tada zbog strogih mjera nije mogao prisustvovati porođaju, a Elin je s tek rođenim djevojčicama evakuirana iz bolnice.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponegdje bura i kraći pljuskovi, a meteorolog otkriva i kakvo nas vrijeme čeka kroz tjedan

Ivica KostelićženaDjeca
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx