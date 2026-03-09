Ivica Kostelić doživio poseban trenutak, supruga sve snimila: 'Dobrodošao kući, tatek'

Naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić (46) proteklih je dana boravio na Hokkaidu, najsjevernijem japanskom otoku koji se prostire na gotovo 78 tisuća četvornih kilometara i ima više od pet milijuna stanovnika. Nakon avanture u Japanu vratio se obitelji, a trenutak povratka zabilježila je njegova supruga Elin.

“Dobrodošao kući, tatek”, poručila mu je uz fotografiju.

Ljubav rođena na ledenjaku

Priča o obitelji Kostelić započela je 2006. godine na jednom austrijskom ledenjaku. Ivica je tamo trenirao i upoznao Elin Arnarsdottir (40), također natjecateljsku skijašicu iz dalekog Islanda. Ljubav je planula brzo, a Elin je već isto ljeto posjetila Ivicu na Mljetu, gdje je osvojila i simpatije ostatka obitelji. Svoju su ljubav okrunili brakom 2014. godine u crkvi sv. Marka u Zagrebu. Koliko je Elin postala bliska s obitelji Kostelić, svjedoči i činjenica da joj je vjenčana kuma bila Ivičina sestra Janica (44).

Ivan, Leon i blizanke rođene u dramatičnim okolnostima

Ubrzo nakon vjenčanja, iste godine, stigao je njihov prvi sin Ivan, a godinu kasnije i sin Leon. Dječaci su danas već ozbiljno u sportu te, kako je Ivica otkrio, treniraju nogomet. Pravo obiteljsko bogatstvo upotpunile su blizanke Jana i Kata, koje su na svijet stigle u ožujku 2020. godine pod nevjerojatno dramatičnim okolnostima. Rođene su usred pandemije koronavirusa i za vrijeme razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Ivica tada zbog strogih mjera nije mogao prisustvovati porođaju, a Elin je s tek rođenim djevojčicama evakuirana iz bolnice.

