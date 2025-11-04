Ne viđamo ih često: Janica Kostelić na premijeru bratovog filma stigla sa samozatajnim partnerom

Najuspješnija hrvatska skijašica svih vremena, Janica Kostelić (43), pojavila se na zagrebačkoj premijeri kratkometražnog filma svog brata Ivice Kostelića (45), ali u svom prepoznatljivom, diskretnom stilu.

Iako se nije fotografirala niti stala pred kamere, snimljena je u publici kako bodri brata zajedno s ostalim članovima obitelji, a najviše pažnje privukao je njezin samozatajni partner Ivica pored kojeg je sjedila za vrijeme trajanja filma.

Janica, poznata po tome da već godinama izbjegava medijsku pozornost, ostala je daleko od reflektora, ali je prisustvom jasno pokazala podršku bratu na njegovom novom filmskom projektu Freedom.

U publici je sjedila uz partnera Ivicu i šogoricu Elin Kostelić, a trojac je plijenio pažnju okupljenih unatoč nenametljivom nastupu.

Podsjetimo, Janica i njezin partner u rujnu prošle godine su dobili dijete, a vijest o trudnoći procurila je tek prošlog ljeta. Kao i uvijek, bivša skijašica o privatnom životu nije davala nikakve izjave, a poznato je da je u siječnju 2019. godine na svijet donijela sinčića Oskara.

Par je posljednji put viđen početkom kolovoza u Veloj Luci, gdje je Janičin partner, inače ronilac, sudjelovao u čišćenju podmorja nakon manifestacije “Trag u beskraju”.

