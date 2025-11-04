PRIVUKLI PAŽNJU /

Ne viđamo ih često: Janica Kostelić na premijeru bratovog filma stigla sa samozatajnim partnerom

Foto: Igor Soban/pixsell

Proslavljena skijašica sinoć je prisustvovala premijeri filma Ivice Kostelića u društvu samozatajnog partnera

4.11.2025.
15:23
Hot.hr
Igor Soban/pixsell
Najuspješnija hrvatska skijašica svih vremena, Janica Kostelić (43), pojavila se na zagrebačkoj premijeri kratkometražnog filma svog brata Ivice Kostelića (45), ali u svom prepoznatljivom, diskretnom stilu.

Iako se nije fotografirala niti stala pred kamere, snimljena je u publici kako bodri brata zajedno s ostalim članovima obitelji, a najviše pažnje privukao je njezin samozatajni partner Ivica pored kojeg je sjedila za vrijeme trajanja filma. 

Foto: Pixsell/Autor: Screenhot Videa - Marko Seper/pixsell

Janica, poznata po tome da već godinama izbjegava medijsku pozornost, ostala je daleko od reflektora, ali je prisustvom jasno pokazala podršku bratu na njegovom novom filmskom projektu Freedom.

U publici je sjedila uz partnera Ivicu i šogoricu Elin Kostelić, a trojac je plijenio pažnju okupljenih unatoč nenametljivom nastupu.

Podsjetimo, Janica i njezin partner u rujnu prošle godine su dobili dijete, a vijest o trudnoći procurila je tek prošlog ljeta. Kao i uvijek, bivša skijašica o privatnom životu nije davala nikakve izjave, a poznato je da je u siječnju 2019. godine na svijet donijela sinčića Oskara.

Par je posljednji put viđen početkom kolovoza u Veloj Luci, gdje je Janičin partner, inače ronilac, sudjelovao u čišćenju podmorja nakon manifestacije “Trag u beskraju”.

 

