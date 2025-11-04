To je prirodna ljepotica: Elin Kostelić na premijeri filma oduševila prisutne s minimalno šminke

Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić (45) bio je glavna zvijezda u ponedjeljak navečer u Kaptol Boutique Cinema, gdje je održana premijera njegovog novog kratkometražnog filma ''Freedom''. U prvom redu podršku su mu pružili supruga Elin Kostelić (40) i njihovo troje djece - sin i dvije kćeri, koji su s ponosom pratili premijeru.

Film, opisan kao "zadivljujući i zapanjujući", nije samo adrenalinska avantura, već i introspektivno putovanje u potrazi za značenjem slobode – temom koja je, kako kaže Kostelić, postala iznimno važna u vremenima kada nam je bila oduzeta, za vrijeme korone.

Tko je Elin Kostelić?

Rođena na Islandu 1985. godine, Elin je svoju domovinu zamijenila Zagrebom nakon što su se ona i Ivica upoznali 2006. godine dok su se oboje bavili skijanjem.

Njihova ljubavna priča okrunjena je 2014. godine vjenčanjem u Crkvi sv. Marka, a danas, nakon više od deset godina braka, žive skladnim obiteljskim životom i rijetko se pojavljuju u javnosti.

Zajedno su roditelji četvero djece: sinova Ivana i Leona te blizanki Jane i Kate.

