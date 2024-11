Zavadlav štrajka glađu, odvjetnik traži da ga puste iz zatvora. Sa suda poručili - nema šanse!

Filip Zavadlav, kojemu se sudi za trostruko teško ubojstvo u Splitu iz 2020. godine, već neko vrijeme štrajka glađu i to zbog revolta jer nije pušten iz istražnog zatvora na slobodu 11. listopada. Kako nam je sam Zavadlav telefonom naveo, on smatra da su tog datuma istekli svi zakonski rokovi po kojima je on bio u pritvoru. Zato je uložio žalbu na istražni zatvor.

I njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Toni Vukičević, neovisno o Zavadlavu, također smatra da je istekao krajnji rok za istražni zatvor te da je 11. listopada Zavadlav trebao biti pušten na slobodu. Za Danas.hr rekao je da je i on podnio pisanu žalbu na istražni zatvor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neven Cambi, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu, potvrdio nam je da su dobili obavijest da Zavadlav štrajka glađu.

"Tu smo obavijest dobili prije nekoliko dana, da okrivljeni odbija hranu i da je to vezano za trajanje istražnog zatvora. Ali nemam pojedinosti o tome", rekao je Cambi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na to da Zavadlav i njegov odvjetnik po službenoj dužnosti smatraju da je istekao maksimalni rok za istražni i zatvor, odgovorio je i na naše pitanje koliko su ti rokovi.

"Kada se okrivljenika nepravomoćno osudi na kaznu zatvora od pet godina i na težu kaznu, tada mu se istražni zatvor produljuje do pravomoćnosti presude i zakonom je izričito propisano da maksimalno trajanje istražnog zatvora nije ograničeno rokovima kao kod ostalih presuda. U ovoj konkretnoj situaciji Filip Zavadlav je dobio kaznu zatvora nepravomoćno teže od pet godina. Prema tome, za njega se ne uračunavaju rokovi trajanja istražnog zatvora kao za ostale okrivljenike", rekao je Cambi.

Dakle, prema riječima glasnogovornika - nema šanse da Zavadlav završi na slobodi.

Svaka se žalba razmatra

Odgovorio je i na pitanje hoće li sud razmatrati žalbu za istražni zatvor koju je uložio Zavadlavov odvjetnik te rekao: "Svaka se žalba razmatra. Ja nemam saznanja o tome da je na to rješenje uložio žalbu. Međutim, ako ju je uložio, tada je o toj žalbi moralo biti razmatrano s obzirom na to da je presuda donesena prije dosta vremena."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako iz samog zatvora ranije nisu htjeli komentirati štrajka li Zavadlav glađu, neslužbeno iz pravosudnih izvora doznajemo da je to točno te da je Zavadlav čak spakirao stvari čekajući da ide na slobodu. Navodno je izgubio nekoliko kilograma, ali dobrog je općeg zdravstvenog stanja.

Njegov odvjetnik Vukičević ranije nam je rekao da datum 11. listopada, za koji Zavadlav smatra da je tada trebao izaći na slobodu, nisu njih dvojica "izmislili", da je to datum koji je sudac istrage ranije spomenuo na jednom od ročišta kao datum do kad traje istražni zatvor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Zavadlavova je računica da on iza rešetaka na ovaj način može biti najviše 4 godine i 9 mjeseci navodeći da je uhićen 11. siječnja 2020. i da je rok njegova pritvaranja istekao. Po njemu bi pravomoćnost presude trebao dočekati na slobodi.

O tome kakvi su rokovi za zadržavanje u istražnom zatvoru za ovakva kaznena djela pitali smo jednog uglednog odvjetnika i stručnjaka za Kazneni zakon.

Naš sugovornik navodi da te rokove propisuje Zakon o kaznenom postupku (ZKP) člankom 133. u kojem su propisane mogućnosti produljenja istražnog zatvora.

Ne ulazeći u konkretan slučaj, pojasnio je što propisuje Zakon o kaznenom postupku te naveo da se u istražnom zatvoru maksimalno može biti tri godine ako se za kazneno djelo može izreći kazna dugotrajnog zatvora - što jest slučaj sa Filipom Zavadlavom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"ZKP u stavku tri tog članka navodi da u predmetima, u kojima je donesena nepravomoćna presuda, ukupno trajanje istražnog zatvora do njezine pravomoćnosti produljuje za... jednu četvrtinu u slučajevima iz stavka 1. i 6. ovog članka. Jedna četvrtina od tri godine bilo bi devet mjeseci. Dakle, na tri godine može se dodati tih devet mjeseci istražnog zatvora. Nadalje, kada je presuda ukinuta, a nakon što isteknu prethodni rokovi za istražni zatvor, zakon propisuje da ukupno trajanje istražnog zatvora iz stavka 1. i 3. ovog članka produljuje se za još jednu godinu. Ako je protiv drugostupanjske presude dopuštena žalba, ukupno trajanje istražnog zatvora produljuje se za još šest mjeseci", naveo je naš sugovornik.

Kada se sve ovo zbroji, prema njegovom, Zavadlav bi u istražnom zatvoru mogao biti sveukupno 63 mjeseca, odnosno pet godina i tri mjeseca što je opet više od 4 godine i 9 mjeseci koje spominju i Zavadlav i njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Vukičević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Zavadlav je početkom 2020. kalašnjikovim posijao smrt u Splitu, ubivši trojicu. Predao se potom policiji.

POGLEDAJTE VIDEO Kalašnjikovom presudio trojici pa podijelio Hrvatskoj: Tko je Filip Zavadlav, za jedne ubojica, za druge heroj?