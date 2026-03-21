Savka poslala važnu poruku: 'Rak mi je promijenio pogled na svijet, cijenite život i pregledajte se!'

Nakon redovitog mamografskog pregleda, Zagrepčanka Ljiljana Zgaga suočila se s teškom dijagnozom - rakom dojke. Vijest ju je, kaže, potpuno zatekla.

"Dogodilo se da je to ipak bio tumor dojke koji sam operirala 2017. na Institutu za tumore. To mi je bila šokantna vijest. Nikome nije ugodno saznati za to", prisjetila se.

Unatoč teškoj borbi, Ljiljana je danas zdrava i aktivna, a svakodnevicu je ponovno uzela u svoje ruke.

"Idem u teretanu, plešem, živim život punim plućima. Sve ide dalje, samo mora biti pozitiva i mora se sve posložiti u glavi", poručuje.

Smrtnost u Hrvatskoj ispod prosjeka EU

Rak dojke i dalje je najčešći oblik raka kod žena u Hrvatskoj. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, godišnje se bilježi oko 3300 novih slučajeva. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak ističe kako je napredak u dijagnostici i liječenju doveo do značajnog smanjenja smrtnosti.

"Imamo bolju dijagnostiku i sve dostupne mogućnosti liječenja koje postoje u Europi i svijetu. Zbog toga nam je mortalitet u posljednjih deset godina pao za 25 do 30 posto, što je ispod prosjeka Europske unije", rekao je Capak.

Građani su i ove godine podržali javnozdravstvenu akciju kupnjom narcisa, simbola nade i borbe protiv raka dojke.

'Pola sata spašava život'

Svoje iskustvo podijelila je i Savka Slapničar, koja ističe koliko joj je bolest promijenila pogled na život.

"Taj moj rak promijenio mi je pogled na život i shvatila sam koje su prave vrijednosti. Ostavite za sebe pola sata vremena i otiđite na mamografiju", apelira Savka.

U sklopu preventivnih aktivnosti organizirani su i besplatni pregledi u mobilnim mamografima, uz prethodnu najavu.

Tko sve ima pravo na besplatni pregled?

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke Andrea Šupe Parun pojašnjava da se u okviru programa pregledavaju žene u dobi od 49 do 70 godina, dok Grad Zagreb omogućuje preglede i ženama od 40 godina, kao i onima starijima od 70.

Unatoč dostupnim pregledima i napretku medicine, u Hrvatskoj od raka dojke godišnje umre oko 700 žena. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost prevencije.

"Prevencija je ono što nam daje najviše zdravih godina života. Važno je da se svi odazovu pozivima na preventivne preglede", poručila je Irena Hrstić.

Narcisi, simbol ove javnozdravstvene akcije, podsjećaju na važnost brige o vlastitom zdravlju, ali i na snagu i otpornost žena koje se suočavaju s ovom bolešću.