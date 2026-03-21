Danas je sve u znaku narcisa: Ovaj cvijet ima puno veću poruku od najave proljeća

Na današnji dan obilježava se nekoliko važnih datuma: Dan narcisa, Svjetski dan osoba s Down sindromom i Svjetski dan voda. Upravo zato, prizori procvalih narcisa diljem hrvatskih gradova nose dodatnu simboliku – osim što najavljuju dolazak toplijih dana, simbol su javnozdravstvene akcije koja ima i humanitarni karakter jer se njihovom prodajom prikupljaju sredstva za prevenciju, rano otkrivanje bolesti i podršku ženama koje su prošle liječenje raka dojke.

U našoj galeriji donosimo najljepše kadrove iz različitih dijelova Hrvatske, gdje su ulice, parkovi i trgovi zablistali u žutim tonovima proljeća. Narcise tako postaju ne samo vjesnici novog godišnjeg doba, već i simbol nade, podrške i pozitivnih promjena.