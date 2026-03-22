POSLJEDICE RATA /

Bili smo na prvoj benzinskoj u RH koja je prestala prodavati gorivo: 'Radnika treba platiti, a nemamo odakle'

Stanovnici su ostali na jednoj, koja ne radi popodne. Posljedica će biti još - upozoravaju poljoprivrednici! Bez plina nema umjetnog gnojiva, bez gnojiva nema hrane

22.3.2026.
19:11
Leona Šiljeg
Na benzinskoj postaji u Udbini prizor govori sve: pištolji za točenje goriva zaključani katancima i zamotani u plastične vrećice. Kratko i jasno — goriva više nema.

Amir Veladžić, vlasnik zatvorene benzinske postaje, kaže da je odluka bila neizbježna:

“Donijeli smo odluku zato što nam je Vlada RH srezala cijene u korijenu. Plavi dizel nam je 20 centi ispod nabavne cijene, obični dizel 7 do 11 centi. Nemamo nikakav interes da to prodajemo — radnika treba platiti, a odakle?”

Ostala samo jedna benzinska

Do 17. ožujka Veladžićeva je postaja opskrbljivala lokalno stanovništvo, ali od tada su zatvorili za sve. Sada je u Udbini ostala samo jedna benzinska — INA-ina, a i ona radi tek do 13 sati.

Nikola iz Udbine kaže: “Nije dobro. Najbliža je u Gračacu, a ova naša do jedan sat. Teško, stvarno teško.”

Ante, također iz Udbine poručuje: “Ja točim gdje stignem, puno hodam, puno radim. Sad je borba.”

Iz INA-e poručuju da prate situaciju, ali radno vrijeme za sad ne planiraju produljivati. Veladžić smatra da ima rješenja.

“Da se Vlada odrekne trošarina ili uvede plivajući PDV — da imamo barem dva do tri posto zarade — mogli bismo raditi. Ali bez tih 11 do 14 centi mi ne možemo preživjeti.”

'Nitko nije toliko jak da radi s gubitkom'

Predsjednik Udruge Glas Poduzetnika Boris Podobnik upozorava da će slučaj Udbine uskoro postati češći.

“Nitko nije toliko jak da radi s gubitkom. To znači da ste Djed Mraz — poklanjate gorivo. To jednostavno nije održivo.”

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je pomoć malim distributerima:

“Dobit će moratorij na otplatu kredita preko HAMAG BICRO-a. Vodimo računa i o njima.”

Podobnik to smatra dobrim korakom, ali nedovoljnim:

“Mogu se smanjiti trošarine za još 5–6 centi i PDV spustiti s 25 na 15 posto. Ovo su teška vremena — država se mora i zadužiti.”

Prva crta u lancu koja polako puca

Rast cijena plina i umjetnog gnojiva već sada stvara dodatni pritisak.

Damir Sorić iz Primišlja poručuje: “Doslovno je ugrožen opstanak. Govori se o kreditnim linijama za one kojima su smanjeni ili neisplaćeni poticaji — jer bez umjetnog gnojiva nema prehrane, a bez prehrane nema ni sigurnosti. To znači glad.”

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović poručuje da očekuju konkretne mjere:

“Najveći problem je što plavog dizela nema na benzinskima. Vlada mora osigurati dostupnost, inače nam je sjetva ozbiljno ugrožena.”

Na svjetskim burzama cijene žitarica već rastu i do 15%, a s obzirom na sukob na Bliskom istoku, stručnjaci upozoravaju da poskupljenje hrane više nije pitanje “ako”, nego “kada”. Udbina je tek prva crta u lancu koji polako puca.

