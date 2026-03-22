Kako voziti jeftinije? Ovo je šest načina s kojima možete uštedjeti potrošnju goriva

Sukob na Bliskom istoku doveo je do značajnih poremećaja na globalnom tržištu nafte. Posljedice rata već su vidljive kroz rast cijena goriva, zbog čega se očekuje i novi udar inflacije.

U takvim okolnostima racionalna potrošnja goriva postaje nužnost, a ne samo preporuka.

Promjene u svakodnevnim navikama mogu vam uštedjeti novac. Zato je Autoportal pripremio šest mjera koje vam mogu pomoći u smanjenju potrošnje goriva za više od 30 posto.

1. Pametno birajte vrijeme i trasu putovanja

Vožnja u gužvama, česta zaustavljanja i kretanja te spora kolona značajno povećavaju potrošnju. Upravo zato, ako možete, prilagodite vrijeme u kojem putujete automobilom.

Kod duljih putovanja izbjegavajte najudarnije termine. Raniji ili kasniji polazak često znači manje stresa i manju potrošnju. Osim toga, najkraći put nije uvijek i najštedljiviji.

2. Redovito provjeravajte tlak u gumama

Prenizak tlak povećava otpor kotrljanja i može podići potrošnju goriva i do pet posto. Optimalno je održavati tlak na razini preporučenoj za puno opterećenje. Kod novijih automobila to se jednostavno prati putem senzora, a kod onih starijih se preporučuje provjera svakih 10 do 15 dana.

3. Uklonite nepotreban teret iz vozila

Svaki dodatni kilogram povećava potrošnju. Zato provjerite svoje prtljažnike i iz njega izvadite sve ono što vam nije neophodno za put. Ovisno o težini, višak tereta može povećati potrošnju i za više od 10 posto.

4. Redovito održavajte automobil

Tehnički ispravno vozilo troši najmanje goriva, a motor koji radi optimalno osigurava najbolji omjer snage i potrošnje.

Prljavi filteri, loše podešen motor ili zanemaren servis mogu izravno povećati potrošnju goriva. Kod dizela posebnu ulogu ima sustav ubrizgavanja, a kod benzinskih vozila važno je redovito mijenjati svjećice i održavati sustave paljenja.

Osim toga, treba pripaziti i na geometriju kotača jer nepravilnosti povećavaju otpor i trošenje guma.

5. Prilagodite stil vožnje

Način vožnje ima presudan utjecaj na potrošnju. Agresivna vožnja s naglim ubrzavanjima i kočenjima značajno povećava potrošnju goriva. S druge strane, mirnija i ravnomjernija vožnja može smanjiti potrošnju za više od 10 posto.

Potrošnja, naravno, raste i s većom brzinom. Ako je brzina veća za 10 posto, potrošnja može porasti oko 15 posto, a pri povećanju od 20 posto i više od 30 posto. Na dužim relacijama, poput vožnje od Zagreba do Splita, to znači osjetno veći trošak uz relativno malu vremensku dobit.

6. Umjereno koristite klima uređaj

Klima uređaj u automobilima je najveći sekundarni potrošač goriva.

Kada se klima koristi, preporučuje se umjereno podešavanje, s temperaturom između 23 i 25 stupnjeva te srednjim intenzitetom puhanja.

