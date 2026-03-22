Šušnjar ohrabrio Hrvate: 'Da sve stane, mi možemo uredno funkcionirati'

SUBVENCIJE ZA STRUJU OSTAJU /

Uži kabinet Vlade satima je u Banskim dvorima dogovarao mjere kojima namjerava obuzdati drastično poskupljenje goriva zbog rata na Bliskom istoku.

I dogovorili su: subvencije za struju ostaju. Ponovno će se ograničiti cijene goriva, a posebne mjere pripremaju se za strance na benzinskim postajama, ali i poljoprivrednike. Na društvenim mrežama se oglasio i premijer koji kaže da im je cilj zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i normalno funkcioniranje gospodarstva. Nakon sastanka pred novinare je stao ministar gospodarstva.

"Imamo ovih dana povećan pritisak na pumpnim stanicama pograničnih područja, vidite da su okolne zemlje ostale bez energenata tako da nama je primarno u fokusu sigurnost opskrbe koja moram reći u ovom trenutku nije upitna. Da sve stane mi uredno možemo funkcionirati. Vrlo dugačko razdoblje je ispred nas, ali nadamo se da će doći do smirivanja, deeskalacije i sigurnost opskrbe u RH nije upitna", rekao je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva.