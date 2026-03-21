Amater protiv profesionalca, ali presuđuje znanje, kreativnost i strast: 'Neviđeno na televiziji'

Tri šefa, tri tima i 50-ak jela svakog dana u setu s dva studija. To vam donosi nova, nikad viđena emisija u Hrvatskoj - Igra chefova! Gledatelji će pratiti amatere i profesionalce, koji će morati napraviti što bolje tanjure, zapravo prava remek djela. Dva studija i užarena atmosfera! Čuje se samo zveckanje posuđa dok amateri zajedno sa profesionalcima rade kulinarska remek djela - to je Igra chefova!

"Do sad po meni neviđeno na televiziji. Ovdje se takmiče amater i kuhar i to je jako interesantno", kaže chef Toni Boban dok chef Tibor Valinčić dodaje:

"Tu je stvarno oscilacija i po pitanju godina i znanja i profesionalizma tako da neki kandidati od kojih smo očekivali da će biti profi, ispali su amateri, neke koje smo očekivali da će biti amateri ispostavilo se da su profesionalci". Jer ovdje nema pravila! Amater ili profesionalac - na kraju presuđuju znanje, kreativnost i strast!

"Mislim da radimo vrlo kompleksna jela kojih se ne bi posramili restorani vrlo visoke kategorije. Mislim da se ima što za vidjeti", kaže chef Stiven Vunić. A sve se događa pred 23 kamere i timom od 70-ak ljudi. A prvi korak – audicije. Pred chefove stiže više od 60 jela, pokretnom trakom dugom 32 metra koja spaja dva studija.

Kušaju na slijepo

"Šefovi na audicijama kušaju na slijepo što znači da nemaju pojma tko im je pripremio jela - je li to djevojka od 19 godina ili 70 godina gospodin koji je došao na audiciju i nikad nije imao kulinarskog iskustva, ili je možda šef u restoranu s Michelinovim zvjezicama", objasnila je voditeljica Marijana Batinić. Chefovi biraju timove, a onda kreće prava borba. Tematski kulinarski izazovi koji zahtijevaju tehniku, kreativnost i čelične živce.

"Kandidati ne znaju što moraju kuhat do neposredno prije nego što počnu pa mora mozak brzo radit i kandidatima i nama kao mentorima", kaže Vunić.

"Kuha se stvarno različito sa različitim namirnicama, drugačije tehnike, gledajte vidjet ćete, toliko se toga razlikuje, zabavno je", dodaje Valinčić. Timove predvode zvijezde hrvatske gastronomije, inače šefovi nagrađivanih restorana, pa uz napetost među timovima - gledatelje očekuje i prilika da nauče vrhunske kulinarske tehnike i trikove iz prve ruke.

"Igra chefova u kojoj ćemo se puno igrati, zabaviti, puno toga naučiti i uživati u fenomenalnim specijalitetima naših šefova i timova", kaže Marijana Batinić. Kroz cijelu sezonu pripremit će se nekoliko stotina tanjura, a glavnu nagradu i 25 tisuća eura na kraju - nosi samo jedan. Sve je spremno da Igra chefova - uskoro počne!