FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VRLO SU SPECIFIČNI' /

Susjedi na najneizvjesnijim izborima do sada: 'Jedna stranka mogla bi biti presudna'

Slovenija je od ponoći uvela krizne mjere na crpkama tako da su limitirali kupnju goriva na 50 litara po vozaču u danu, te 200 litara za poljoprivrednike i poduzetnike.

Istodobno Slovenci danas izlaze na desete parlamentarne izbore, jedne od najneizvjesnijih do sada. Očekuje se vrlo tijesna utrka između liberalnog "Pokreta za slobodu" premijera Roberta Goloba i "Slovenske demokratske stranke" bivšeg konzervativnog premijera Janeza Janše.

Iz Ljubljane se uživo javila reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić.

"Ni Janša ni Golob neće imati dovoljno za sastavljanje nove vlade, čak ni uz tradicionalne koalicijske partnere. Kako ankete predviđaju, prevaga će biti stranka 'Demokrati' koju predvodi bivši ministar Janeza Janše", izvijestila je reporterka i dodala da prag prelazi i stranka "Resnica".

VOYO logo
22.3.2026.
16:52
RTL Danas
SlovenijaParlamentarni IzboriJanez JanšaRobert Golob
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa