Susjedi na najneizvjesnijim izborima do sada: 'Jedna stranka mogla bi biti presudna'

'VRLO SU SPECIFIČNI' /

Slovenija je od ponoći uvela krizne mjere na crpkama tako da su limitirali kupnju goriva na 50 litara po vozaču u danu, te 200 litara za poljoprivrednike i poduzetnike.

Istodobno Slovenci danas izlaze na desete parlamentarne izbore, jedne od najneizvjesnijih do sada. Očekuje se vrlo tijesna utrka između liberalnog "Pokreta za slobodu" premijera Roberta Goloba i "Slovenske demokratske stranke" bivšeg konzervativnog premijera Janeza Janše.

Iz Ljubljane se uživo javila reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić.

"Ni Janša ni Golob neće imati dovoljno za sastavljanje nove vlade, čak ni uz tradicionalne koalicijske partnere. Kako ankete predviđaju, prevaga će biti stranka 'Demokrati' koju predvodi bivši ministar Janeza Janše", izvijestila je reporterka i dodala da prag prelazi i stranka "Resnica".