Donosimo koliko zaliha plina i nafte imamo: 'Vlastita proizvodnja nije dovoljna za građane'

Koliko bi cijene mogle još rasti - ovisi o kraju rata na Bliskom istoku, a voditeljica RTL-a Danas Ivana Brkić Tomljenović donosi što je s hrvatskim zalihama energenata.

Hrvatska ima relativno male zalihe nafte, a vlastita proizvodnja sirovina nije dovoljna za građane i poduzetnike. Prema podacima mjerodavnih Agencija, na godinu proizvedemo približno 500 tisuća tona nafte - što je tek jedna šestina hrvatskih potreba. Zbog toga smo jako ovisni o uvozu.

Nafta se iz uvoza osigurava većinom iz Azerbajdžana i Kazahstana, uz povremene isporuke iz afričkih država.

Za koliko dugo imamo dovoljno nafte?

A u strateškim rezervama, Hrvatska ima dovoljno nafte za razdoblje od 3 mjeseca - koju će vlada pustiti na tržište bude li potrebe - no ministar Šušnjar danas uvjerava i da sve stane mi možemo uredno funkcionirati.

Što se tiče plina, domaći plin dobivamo iz sjevernog Jadrana, ali i Slavonije i Međimurja. No - to je tek dovoljno za jednu četvrtinu ili 25 posto hrvatskih potreba.

Za industriju definitivno nije, a je li to dovoljno za kućanstva? Prema podacima Stručne udruge za plin - Hrvatska proizvede 780 milijuna kubika plina, što bi bilo dovoljno za potrebe kućanstava u Hrvatskoj koja troše na godinu oko 600 milijuna kubika.

Ostatak uvozimo, najviše putem LNG terminala na otoku Krku. Prvenstveno iz SAD-a, Nigerije, Trinidada i Tobaga te Alžira.