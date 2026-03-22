EU zabranila roštilj i janjetinu s ražnja: Balkanske države najavile izlazak iz Unije

GRILL, BABY GRILL! /

Što nam donosi budućnost, to nitko ne zna osim našeg suradnice Vanja kojo nam se javlja iz 2034.

Otkrivena ogromna nalazišta nafte u Lici, ali prekasno. Nakon otkrića hladne fuzije, nafta je bezvrijedna. Tajvan okupirao Kinu, glavna tajnica UN-a Greta Thunberg sazvala hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti. Kiborg Aleksandra Vučića otvorio tvornicu letećih traktora u Leskovcu. Usred obraćanja naciji naglo zašutio zbog prisilnog ažuriranja Windowsa.

Zbog smanjenja karbonskih otiska, Europska unija zabranila roštilj i janjetinu s ražnja. Balkanske države najavile izlazak iz Unije. Hrvatsko zdravstvo riješilo problem s listama čekanja. Pacijente se preventivno stavlja u kriogeni sanduk dok ne dođu na red za magnetsku rezonancu u močvarama Kopačkog rita. Znanstvenici su otkrili još jedan rod broj rodova. Time se službeno popeo na 95.

Sport. Svjetska ping pong organizacija podijelila se na svjetsku ping svjetsku pong organizaciju. Ping loptica ne smije proizvoditi zvuk pong. I obratno.