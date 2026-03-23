Ćorić: 'Imamo još alata za cijenu goriva, ali nitko ne može jamčiti da neće prijeći dva eura'

Ministar financija Tomislav Ćorić u razgovoru za RTL Danas osvrnuo se na goruća gospodarska pitanja koja muče građane i poduzetnike: rastuće cijene goriva, prijetnju inflacije i strah od recesije potaknut globalnom krizom.

Iako Vlada ima još mehanizama za intervenciju, ministar priznaje da je budućnost neizvjesna i uvelike ovisi o smirivanju sukoba na Bliskom istoku.

Na pitanje koliko dugo Vlada može nastaviti s mjerama za snižavanje cijene goriva, ministar Ćorić objasnio je da su mogućnosti ograničene, ali još uvijek postoje. Trenutni paket mjera, istaknuo je, samo je jedan u nizu.

"U dijelu trošarina smo dio iscrpili ovim smanjenjima kako bismo kompenzirali povećanje koje je trebalo nastati i na taj način smanjili udar na naše građane i gospodarstvo", rekao je Ćorić. Objasnio je da se trošarine sastoje od nacionalnog i europskog dijela. Nacionalni dio je iskorišten, no ostaje prostor za intervenciju u minimalni europski dio trošarine i na benzin i na eurodizel.

"Ti europski dijelovi do sada nisu dodirivani. Međutim, ukoliko dođe do daljnje eskalacije krize, a nadamo se da neće, uz notifikaciju Europskoj komisiji možemo ići u smanjenje i tog segmenta trošarina", poručio je ministar, dodavši kako su Vladi još neki alati na raspolaganju.

Hoćemo li gorivo plaćati dva eura?

Jedno od ključnih pitanja za građane jest hoće li cijena goriva dosegnuti psihološku granicu od dva eura. Ministar je izrazio uvjerenje da se to neće dogoditi, no odbio je dati čvrsta jamstva.

"Vjerujem da neće", kratko je odgovorio, ali na inzistiranje novinarke priznao je: "Ne može nitko jamčiti u ovom trenutku, nikome na svijetu."

Svoj optimizam temelji na kretanjima na svjetskim tržištima, koja su, kako kaže, iznimno osjetljiva na vijesti. "Vidjeli ste danas, u situaciji u kojoj je došlo do najave da će prestati napadi na iransku energetsku infrastrukturu, cijena nafte na svjetskim tržištima je značajno pala. Dakle, pozitivne vijesti će donijeti smirivanje cijena energenata. Ja vjerujem u pozitivne vijesti u narednim tjednima", kazao je Ćorić.

Recesija nije opcija, unatoč crnim prognozama HNB-a

Iako Hrvatska narodna banka u svojim crnim scenarijima predviđa moguću inflaciju od čak sedam posto, ministar financija ne vjeruje u recesiju. Takve prognoze središnje banke naziva "konzervativnim pristupom", koji podrazumijeva čitav niz negativnih okolnosti, prvenstveno daljnju eskalaciju na Bliskom istoku.

"Ja ne bih vjerovao u taj scenarij", odlučan je Ćorić. "Stopa gospodarskog rasta ove godine, unatoč inflaciji i ovom inflatornom šoku, ukoliko do smirivanja situacije na Bliskom istoku dođe u idućih mjesec ili dva, ja vjerujem da će biti preko dva postotna boda."

Kao glavni argument protiv pesimističnih najava, ministar ističe da je gospodarski rast Hrvatske i prošle i ove godine "više nego dvostruko veći u odnosu na prosjek zemalja eurozone".

A što ako kriza eskalira?

Na pitanje što će se dogoditi ako se najcrnji scenarij ipak ostvari i proračunska pozicija postane neodrživa, ministar je spomenuo mogućnost zadiranja u stečena prava, poput prava umirovljenika ili radnika. Ipak, odmah je naglasio kako je to krajnja opcija o kojoj ne želi ni razmišljati.

"Ponovno, u crnom scenariju koji je jedna od vaših kolegica zazivala, ako dođe do eskalacije i situacije da je proračunska pozicija neodrživa... Ali uopće ne bih išao u tom smjeru", rekao je Ćorić, zaključivši optimistično.

"Još uvijek u ovom trenutku nemam razloga ne vjerovati, a vjerujem i najveći dio hrvatske javnosti, da će ova godina, uz pretpostavku smirivanja sukoba na Bliskom istoku, biti pozitivna."