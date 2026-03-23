RTL Danas doznaje: Osam benzinskih postaja već ograničilo prodaju goriva!

U Grudi na krajnjem jugu Hrvatske ponestaje goriva, a situacija se, prema informacijama s terena, prelijeva i na druge dijelove zemlje. Prodaja je ograničena, a kada se zalihe iscrpe – nove isporuke nema.

Na jednoj benzinskoj postaji u Konavlima dostupne su tek dvije i pol tone dizela i jedna tona benzina. Nakon toga – prodaja staje. Predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik upozorava da mali distributeri ne mogu sami nositi teret krize te očekuju konkretnu reakciju države.

„Država ne može očekivati da pumpe spašavaju cijeli sustav. Ako su rekli da će pomoći malima, onda to trebaju i učiniti. Trenutno se više pomaže velikima“, poručuje Podobnik.

Prema dostupnim informacijama, slična ograničenja vrijede i na benzinskim postajama u Metkoviću, Hrvatskoj Kostajnici, Brezovoj Glavi, Lipovljanima, Lipiku i Glini. Ukupno je pogođeno osam lokacija.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tvrdi da nema saznanja o problemima u opskrbi. „Nemam tu informaciju. Sve crpke koje rade su opskrbljene derivatima i prodaja se odvija uredno. I noćas su cisterne vozile na sve destinacije i sigurnost opskrbe je osigurana“, rekao je ministar.

S druge strane, vlasnik jedne benzinske postaje tvrdi da mu dobavljači nisu potvrdili redovnu opskrbu za ovaj tjedan, dok je prošli tjedan isporuka bila upola manja od uobičajene.

HUP, turizam i umirovljenici

Iz Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju kako je problem i u regulaciji cijena. „Nije realno očekivati da bilo koji gospodarski subjekt prodaje robu ispod nabavne cijene. To jednostavno nije održivo“, istaknula je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

U međuvremenu, Vlada je predstavila paket pomoći za poljoprivrednike vrijedan 20 milijuna eura. Ipak, problemi s opskrbom plavim dizelom i dalje su izraženi, posebno na sjeverozapadu zemlje. „U velikom dijelu Hrvatske uopće nema plavog dizela i to je trenutno najveći problem. Vidjet ćemo hoće li kompenzacijske mjere za male distributere dati rezultate“, kaže predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović.

Turistički sektor zasad ne bilježi značajnije posljedice, iako ima manjih otkazivanja s udaljenih tržišta, uglavnom onih ovisnih o zračnom prometu. „Ništa zasad nije zabrinjavajuće“, poručuje direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

Rast cijena energenata dodatno zabrinjava umirovljenike. „Već su sadašnje cijene problematične, a uz inflaciju će situacija biti sve teža“, upozorava Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Sindikati upozoravaju i na moguće lančano poskupljenje. „Cijene plina i struje neće rasti idućih šest mjeseci, ali ovo poskupljenje goriva moglo bi potaknuti rast cijena hrane“, rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.

Stručnjaci procjenjuju da bi se učinak skupljeg goriva na cijene hrane mogao osjetiti već tijekom ljeta.