Šušnjar poziva na racionalnu kupnju goriva: 'Bilježimo rekordnu prodaju, u milijunima litara'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar (Domovinski pokret) rekao je danas nakon sjednice Vlade da država najnovijim mjerama nastoji suzbiti benzinski turizam, a potrošače je pozvao da ne stvaraju zalihe jer je to prema njegovim riječima iracionalno, budući da je sigurnost opskrbe neupitna.

"Danas smo donijeli paket mjera za ublažavanje cjenovnog pritiska, prvenstveno za eurodizel čija će cijena s dosadašnjih 1,55 eura ići na 1,73 eura. Bez mjera Vlade išao bi na 1,86 eura što bi bio skok od 31 eurocenta, a zbog mjera Vlade rast će 18 eurocenti", naveo je Šušnjar.

Dodao je vlada na tu cijenu utjecala smanjenjem premije energetskih subjekata za pet centi i trošarine za šest centi. Vezano uz eurosuper čija je cijena sada 1,50 eura, bez mjera Vlade litra tog goriva stajala bi 1,71 eura, a uz mjere Vlade ići će na 1,62 eura. To, istaknuo je, znači da je Vlada intervenirala s dva centa u premiju energetskih subjekata i šest eurocenti na trošarine, koje pripadaju državi.

Protiv benzinskog turizma

"Danas smo donijeli i važnu mjeru deregulacije formiranja cijena na autocestama. Određeni distributeri tijekom jučerašnjeg dana zabilježili su rekordne prodaje, u milijunima litara, a određene susjedne zemlje pozivale su na točenje goriva u Hrvatskoj. Mi prije svega moramo voditi računa o sigurnosti opskrbe našeg tržišta i zbog toga smo donijeli mjeru da se deregulira cijena na autocestama", naglasio je Šušnjar.

Istaknuo je da sigurnost opskrbe nije upitna ni u jednom trenutku. Tvrdi da nema poremećaja u opskrbi i dobavi nafte za preradu i ističe da u Hrvatskoj radi modernizirana rafinerija.

Što se tiče električne energije nastavljaju se mjere koje su važile i do sada, one su produžene za šest mjeseci, isto kao i za plin, rekao je ministar. "Cijene za građanstvo i malo poduzetništvo ostaju iste, produžene su u onim okvirima u kojima se te cijene subvencioniraju od strane države", naglasio je.

Što je s plinom?

Upitan hoćemo li 1. rujna imati puno skladište plina u Okolima, odgovorio je da će plina biti sasvim dovoljno i da sigurnost opskrbe plinom također neće biti dovedena u pitanje.

Ponovio je da su danas donesene određene mjere za pomoć malim distributerima goriva, dodavši i da danas osim Ine nitko ne prodaje plavi dizel. Nema informaciju da na nekim benzinskim postajama u Hrvatskoj vlada nestašica goriva. Dodao je, međutim, da postoji određeni pritisak tako da je jedan distributer jučer prodao preko pet milijuna litara derivata, što je rekordna prodaja.

"Odlučili smo da moramo deregulirati cijene goriva na autocestama kako bismo odvratili ljude od tzv. benzinskog turizma", istaknuo je Šušnjar. Naglasio je da su distributeri ograničili prodaju plavog dizala poljoprivrednicima i ribarima, rekavši i da nema potrebe za iracionalnim kupovanjem energenata i da se iracionalno stvaraju zalihe.

Upitan zašto INA jedina pristaje prodavati plavi dizel i tako biti evidentno u minusu, rekao je da INA ima svoju rafineriju, te da se može na tržištu postaviti drugačije od drugih.

