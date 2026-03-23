SVE POSKUPJELO

Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći

Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći
Foto: RTL

Predstavljen je paket mjera pomoći među kojima i nove cijene goriva

23.3.2026.
11:36
Jakov Sedlar
RTL
Premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade predstavio nove ograničene cijene goriva. 

Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći ćemo plaćati ovoliko:

  • Eurosuper 95: 1,62 eura po litri (poskupljenje od 12 centi)
  • Eurodizel: 1,73 eura po litri (poskupljenje od 18 centi)
  • Plavi dizel: 1,19 eura po litri (poskupljenje od 30 centi)

Plenković je istaknuo da Vlada RH nije ograničila cijenu goriva, plaćali bismo ga:

  • Eurosuper 95: 1,71 eura po litri
  • Eurodizel: 1,86 eura po litri
  • Plavi dizel: 1,23 eura po litri

Cijelu izjavu premijera pratite OVDJE

Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći
Foto: Vlada RH
Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći
Foto: Vlada RH
Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći
Foto: Vlada RH

Plenković je istaknuo da na benzinskim crpkama na autocestama gorivo neće biti zahvaćeno vladinim mjerama.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjakinja otkrila koje će namirnice prve poskupiti zbog goriva: 'Situacija ne izgleda blistavo'

Nove Cijene Goriva, Cijene Goriva, Benzin, Dizel, Cijena Benzina, Cijena Dizela, Plavi Dizel, Ograničenje Cijene Goriva
