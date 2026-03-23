Građani će danas saznati novi paket pomoći! Vlada od jutra predstavlja detalje: Koliko ćemo plaćati gorivo?
Sve informacije pratite na portalu net.hr
Vlada Republike Hrvatske danas će donijeti novi paket pomoći. Ograničit će se cijene goriva jer zbog rata na Bliskom istoku došlo je do energetske krize. Produljit će se i subvencije za struju.
Plan za danas je sljedeći: U 11 sati u NSK bit će sjednica Vlade na kojoj će se predstaviti 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
Prije toga, mjere će se predstaviti na sastancima u Banskim dvorima:
u 8.45h - sastanak parlamentarne većine putem video veze
u 9.30h - socijalnim partnerima: Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnim hrvatskim sindikatima, Matici hrvatskih sindikata, Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Matici umirovljenika Hrvatske, Zajednici saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, Savjetu mladih Republike Hrvatske, Hrvatskoj udruzi turizma, Udruzi hrvatskih putničkih agencija, Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, predstavniku Hrvatske zajednice općina i Hrvatskoj zajednici županija.
Uskoro više...