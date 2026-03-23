OD 3D PRINTERA DO F1 /

MORH zablistao na Danima karijera u Algebri: Simulator leta dronom je hit, isprobali smo ga

Od 3D printera do simulatora formule - dva dana traju dani karijera na sveučilištu Algebra. Ključni su za povezivanje studenata i poslodavaca, jer štandovi nude mnogobrojne prilike studentima za zapošljavanje, prakse, ali i radionice. Među poslodavcima su i oni iz studentske formule gdje se može isprobati kako to izgleda kad uskočite u bolid.

Tibor Kezelj, predsjednik Formule Student Alpe Adria ističe važnost simulacije vožnji. "Nije Max Verstappen bezveze Max Verstappen, tu ulazi tisuće i tisuće sati rada baš u simulatoru koji je najbolja vježba u utrkivanju u formuli u pravom svijetu", kazao je te dodao da je 15 godina potrebno da krug prođe bez problema.

Jedan od najtraženijih štandova na sajmu bio je onaj MORH-ov gdje je bila RTL-ova Ivana Ivanda Rožić. Više doznajte u prilogu.

23.3.2026.
18:07
Ivana Ivanda Rožić
AlgebraSajamMorhDronovi3d Printer
