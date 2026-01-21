Trump bez kočnica! Zamijenio Grenland s Islandom - četiri puta! Pojasnio i zašto NATO nije fer

"Toliko prijatelja, nekoliko neprijatelja..." Šala za uvod, ali u idućih 75 minuta nije bilo lako biti mu saveznik.

"Neka mjesta u Europi više nisu prepoznatljiva", "ne želim nikoga uvrijediti", "želim vidjeti da Europa radi dobro, ali ne ide u dobrom smjeru", "užasno je što su si napravili, uništavaju sami sebe, ta prekrasna mjesta. Želimo snažne saveznike, ne slabiće", "Kanada dobiva puno besplatnih stvari od nas, trebali bi također biti zahvalni, ali nisu", "nakon rata vratili smo Grenland natrag Danskoj. Koliko smo glupi bili što smo to učinili, ali učinili smo. A kako su oni sada nezahvalni..."

Da bi uopće spomenuo Grenland, što je cijeli svijet čekao, trebalo je slušati 20 minuta samohvale i kritika na račun drugih, prije svih NATO saveznika. "NATO se prema SAD-u odnosi vrlo nepravedno", "učinio sam daleko više da pomognem NATO-u nego ijedan drugi predsjednik, nego ijedna druga osoba", "Mark, jesi li ovdje? Ovdje je. Bok, Mark. Nikada nismo tražili ništa, i nikada ništa nismo dobili. Vjerojatno nećemo dobiti ni sad, osim ako ne odlučim koristiti prekomjernu snagu i silu, gdje bismo, iskreno, bili nezaustavljivi".

Kupnja Grenlanda kojeg nitko ni ne prodaje

Ali silu, barem na Grenlandu, kaže, neće upotrijebiti. "Ljudi su mislili da ću koristiti silu. Ne moram koristiti silu, ne želim koristiti silu, neću koristiti silu", ključna je rečenica iz današnjeg govora.

Ali zato zahtijeva da odmah krenu pregovori o kupnji Grenlanda, iako ga nitko ne želi prodati. "Imaju izbor - možete reći da, i mi ćemo to jako cijeniti, ili možete reći ne, i mi ćemo to zapamtiti", glasi poruka koja se može tumačiti i kao ultimatum.

"To je mali zahtjev za komadom leda", kaže, i samo mu Amerika može garantirati sigurnost. Kao i svojedobno cijelom svijetu. "Bez nas, svi biste sada govorili njemački, i malo japanskog možda", "problem s NATO-om jest što bismo mi 100 posto bili tu za njih, ali nisam siguran da bi oni bili tu za nas", "mi smo od NATO-a dobili ništa, osim što smo štitili Europu od Sovjetskog saveza, a sada Rusije. Pomagali smo im toliko godina, nismo dobili ništa".

Klasična struja svijesti

Nije se očito sjedio da je nakon 11. rujna NATO jedini put aktivirao članak 5. Rata u Ukrajini, da je ostao predsjednik, ne bi ni bilo. "To je rat koji nikad nije trebao početi, a niti ne bi počeo da izbori za američkog predsjednika 2020. nisu bili namješteni. To su bili namješteni izbori, to svi sada znaju", "to je bila zjenica njegova oka, ali ne bi ništa učinio. Rekao sam 'Vladimire, nećeš to učiniti'. I nikad to ne bi učinio".

Ujedno je četiri puta zamijenio Grenland s drugim otokom. "Pomažem Europi, pomažem NATO-u, i do prije nekoliko dana kada sam im rekao za Island, obožavali su me. Zvali su me Tatica", "ne znam da bi bili tu za nas. Nisu tu za nas oko Islanda, to vam mogu reći. Burza je jučer posrnula zbog Islanda. Dakle, Island nas je već koštao puno novaca".

Uz govor s blesimetra, bilo je tu i klasične struje svijesti, recimo o francuskom predsjedniku. "Kad sam nazvao Emmanuela Macrona, gledao sam ga jučer s tim prekrasnim sunčanim naočalama. Što se, dovraga, dogodilo?"... "on je vjerojatno također u prostoriji. I sviđa mi se. Zapravo mi se sviđa. Teško je vjerovati, zar ne?"... "ne, ne, ne, Donalde, neću to učiniti'. Rekao sam 'hoćeš, sto posto'".

Najveća obmana u povijesti

Napao je čak i vjetrenjače. "Možda i najveća obmana u povijesti - Nova zelena prijevara. Vjetroelektrane posvuda uništavaju vašu zemlju. Svaki put kad to ode u krug izgubite tisuću dolara... ubijaju vam ptice, uništavaju krajolike, osim toga mislim da su fantastične. Glupi ljudi ih kupuju."

Nakon govora, Trump je na mrežama objavio fotografiju na kojoj je, uz Grenland, američka i Kanada i Venezuela i Kuba. A njemu je u švicarskom snijegu ostala poruka - Trump, idi kući.