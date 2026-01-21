Macron optužio Trumpa za 'fake news'! 'Tko god je ušao u ljekarnu u Francuskoj to zna'

Francuska je u srijedu kao "lažne vijesti" odbacila tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je svog francuskog kolegu Emmanuela Macrona pritisnuo da poveća cijene lijekova nakon što je Trump zaprijetio velikim carinama na uvoz iz Francuske u Sjedinjene Američke Države.

Riječ je o najnovijoj epizodi u sve intenzivnijoj svađi između dvojice saveznika u NATO-u dok Trumpova prijetnja o zauzimanju Grenlanda i uvođenju carina zemljama koje mu stoje na putu ugrožava transatlantske odnose.

"Tvrdi se da je predsjednik Emmanuel Macron povećao cijenu lijekova", napisalo je francusko predsjedništvo na društvenoj platformi X. "On ne određuje cijene. Njih regulira sustav socijalne sigurnosti i one su zapravo ostale stabilne. Tko god je ušao u ljekarnu u Francuskoj to zna", dodalo je.

Elizejska palača je pritom objavila isječak videosnimke na kojoj Trump ispred mikrofona izgovara "fake news" (lažne vijesti) i na kojoj su napisane te iste riječi.

Trump o Macronu u Davosu

Trump je ranije u srijedu u svom govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom Davosu rekao da je Macronu zaprijetio carinama kako bi ga pritisnuo da poveća cijene lijekova u Francuskoj.

"Rekao sam: 'Ovako stoje stvari, Emmanuel, a odgovor je da ćeš ti to učiniti, učinit ćeš to brzo. Ako to ne učiniš, uvest ću 25-postotne carine na sve što prodaje u SAD i 100-postotne carine na vaša vina i šampanjce", kazao je Trump.

Trump se ranije narugao Macronu zbog pilotskih sunčanih naočala koje je nosio tijekom svog govora u Davosu u utorak.

Macron je zauzeo tvrđu liniju od većine čelnika Europske unije zbog Trumpovih prijetnji vezanih za Grenland te je pozvao blok da aktivira najmoćnije instrumente protiv Washingtona, rekavši da Europa ne bi trebala uzmicati pred nasilnicima.

