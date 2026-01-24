Denis Špoljarić otkriva kako je u taboru reprezentacije uoči utakmice sa Švicarskom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

trenutno stanje /

Nakon pobjede koja je vratila samopouzdanje i mir u hrvatski tabor, rukometaše već sutra čeka novi, iznimno važan ispit u drugom krugu Europskog prvenstva. Protivnik je Švicarska, reprezentacija koja možda ne nosi status favorita, ali zahtijeva maksimalan respekt.

Situaciju u momčadi uoči susreta pojasnio je pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, Denis Špoljarić. Poruka iz hrvatske svlačionice jasna je: Hrvatska zna svoju kvalitetu, ali utakmica se mora odigrati na punoj razini od prve minute.

Švicarska je na dosadašnjem dijelu prvenstva upisala jednu pobjedu, dva remija i poraz od Slovenije, no Špoljarić upozorava da rezultati ne odražavaju u potpunosti njihovu snagu. Riječ je o ekipi koja dugo igra zajedno, ima iskustvo na golu i opasne pojedince u vanjskoj liniji.

U hrvatskom stožeru vjeruju da će ključ biti pristup i energija s početka susreta. Ako se ponovi ozbiljnost i zajedništvo viđeno u prethodnoj utakmici, očekuju pozitivan ishod.

Dobre vijesti stižu i iz medicinskog kuta. Ozljede Ivana Martinovića i Marina Šipića ne smatraju se ozbiljnima, a njihov status pratit će se do same utakmice.

Hrvatska tako u dvoboj sa Švicarskom ulazi svjesna uloga, ali i činjenice da se put prema cilju gradi, utakmicu po utakmicu.