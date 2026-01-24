Poznato stanje hrvatskog kapetana nakon dramatične pobjede nad Islandom
Pobjeda Hrvatske nad Islandom rezultatom 30-29 u prvom susretu drugog kruga Europskog prvenstva vratila je nadu i optimizam u redove naših rukometaša, a fokus sada pada na stanje ozlijeđenog Ivana Martinovića. Tijekom susreta Martinović je napustio teren zbog problema sa stopalom, što je izazvalo zabrinutost među navijačima i stručnim stožerom.
Kako doznaje RTL Danas, Prema jutarnjem pregledu i obavljenoj magnetskoj rezonanci, situacija se čini znatno povoljnijom nego što se prvotno mislilo. Rezonanca je pokazala da nema puknuća niti ozbiljnijih oštećenja, a igrač je jutros već hodao bez pomoći. Iako još osjeća bol, liječnički tim vjeruje da će Martinović moći nastaviti natjecanje, a njegova mogućnost nastupa u nedjeljnom susretu ovisit će o rezultatu večernjeg treninga zakazanog za 18 sati.
Ako se potvrdno pokaže da može trenirati bez većih problema, Hrvatska bi mogla računati na jednog od svojih ključnih igrača u borbi za polufinale.
