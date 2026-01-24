Prandi pokazuje kolika je klasa: Francuzi gotovo savršeni u napadačkoj fazi

nevjerovatno /

Francuska je u prvom poluvremenu protiv Portugala u 2. kolu drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva zabijala svakih minutu gol, a to je nešto što se ne viđa često. U 19. minuti, Tricolori su imali 20 od 20 realizaciju, momčad izgleda nevjerovatno. Prandi je zabio 3 gola, a sva tri su bila strašno dobra. Skok šut Prandija je nestvarno dobar. Koliko dobar? Možete ga vidjeti u ovom videu.

Utakmicu Francuska- Portugal gledajte uživo putem platforme VOYO.