FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nevjerovatno /

Prandi pokazuje kolika je klasa: Francuzi gotovo savršeni u napadačkoj fazi

Francuska je u prvom poluvremenu protiv Portugala u 2. kolu drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva zabijala svakih minutu gol, a to je nešto što se ne viđa često. U 19. minuti, Tricolori su imali 20 od 20 realizaciju, momčad izgleda nevjerovatno. Prandi je zabio 3 gola, a sva tri su bila strašno dobra. Skok šut Prandija je nestvarno dobar. Koliko dobar? Možete ga vidjeti u ovom videu. 

Utakmicu Francuska- Portugal gledajte uživo putem platforme VOYO.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
24.1.2026.
16:05
Sportski.net
Francuska Rukometna ReprezentacijaEhfRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx