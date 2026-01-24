Portugalski golman izludio Francuze

PA ŠTO IM RADI? /

Iako je francuski napad bio efikasan tijekom čitave utakmice, u 41. minuti im niti dva zicera nisu pomogla da probiju Gustava Capdevillea.

Najprije je za Francuze pokušao pogoditi Yannis Lenne, koji je izašao iz desnog kuta i našao se nasamo s portugalskim vratarom, a zatim je, nakon sjajne obrane, svoju priliku uputio i Ludovic Fabregas, koji se jedini našao na odbijencu na crti. No rezultat je bio isti. Dvije sjajne obrane Capdevillea.