RTL i Go2Digital poslali poruku podrške rukometašima koja je osvanula u 29 hrvatskih gradova!

U suradnji s partnerom Go2Digital, RTL je na poseban način obilježio veliki dosadašnji uspjeh hrvatske muške rukometne reprezentacije na Europskom rukometnom prvenstvu i podijelio ponos s cijelom Hrvatskom.

Foto: Rtl

Nakon što je hrvatska reprezentacija izborila prolazak u sljedeću fazu natjecanja, na digitalnim displejima u 29 gradova diljem Hrvatske osvanula je čestitka 'Bravo naši, sretno u drugom krugu!' - poruka ponosa, zahvale i podrške za nastavak natjecanja.

Rukometna euforija osjeti se diljem Lijepe Naše - utakmice hrvatske reprezentacije na RTL-u prati više od milijun gledatelja, potvrđujući još jednom koliko je rukomet duboko ukorijenjen u domaćoj sportskoj i televizijskoj kulturi.

Foto: Rtl

Ovime RTL nastavlja tradiciju praćenja i slavljenja velikih sportskih trenutaka, povezujući navijače iz svih krajeva Hrvatske kroz emocije koje sport donosi - zajedništvo, strast i vjeru u uspjeh. Jednostavna, ali snažna poruka, od Osijeka, preko Zagreba, Umaga, Rijeke, sve do Splita i Dubrovnika, još je jedan podsjetnik da su naši rukometaši na terenu, ali i da iza njih stoji cijela zemlja.

