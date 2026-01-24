FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bravo, naši /

RTL i Go2Digital poslali poruku podrške rukometašima koja je osvanula u 29 hrvatskih gradova!

RTL i Go2Digital poslali poruku podrške rukometašima koja je osvanula u 29 hrvatskih gradova!
×
Foto: Rtl

RTL nastavlja tradiciju praćenja i slavljenja velikih sportskih trenutaka

24.1.2026.
17:24
Silvijo Maksan
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U suradnji s partnerom Go2Digital, RTL je na poseban način obilježio veliki dosadašnji uspjeh hrvatske muške rukometne reprezentacije na Europskom rukometnom prvenstvu i podijelio ponos s cijelom Hrvatskom.

RTL i Go2Digital poslali poruku podrške rukometašima koja je osvanula u 29 hrvatskih gradova!
Foto: Rtl

Nakon što je hrvatska reprezentacija izborila prolazak u sljedeću fazu natjecanja, na digitalnim displejima u 29 gradova diljem Hrvatske osvanula je čestitka 'Bravo naši, sretno u drugom krugu!' - poruka ponosa, zahvale i podrške za nastavak natjecanja.

Rukometna euforija osjeti se diljem Lijepe Naše - utakmice hrvatske reprezentacije na RTL-u prati više od milijun gledatelja, potvrđujući još jednom koliko je rukomet duboko ukorijenjen u domaćoj sportskoj i televizijskoj kulturi.

RTL i Go2Digital poslali poruku podrške rukometašima koja je osvanula u 29 hrvatskih gradova!
Foto: Rtl

Ovime RTL nastavlja tradiciju praćenja i slavljenja velikih sportskih trenutaka, povezujući navijače iz svih krajeva Hrvatske kroz emocije koje sport donosi - zajedništvo, strast i vjeru u uspjeh. Jednostavna, ali snažna poruka, od Osijeka, preko Zagreba, Umaga, Rijeke, sve do Splita i Dubrovnika, još je jedan podsjetnik da su naši rukometaši na terenu, ali i da iza njih stoji cijela zemlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska u nedjelju igra drugu utakmicu u drugom krugu protiv Švicarske.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bravo, naši /
RTL i Go2Digital poslali poruku podrške rukometašima koja je osvanula u 29 hrvatskih gradova!