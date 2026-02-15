FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZBRAJA SE ŠTETA /

Poplava u Dalmaciji, Velimir ustao iz kreveta i završio u vodi: Pogledajte snimke

Poplava u Dalmaciji, Velimir ustao iz kreveta i završio u vodi: Pogledajte snimke
×
Foto: Rogotin.hr/facebook/screenshot

a terenu su bili i pločanski vatrogasci, koji su intervenirali u Šarić Strugi i izašli na teren u Rogotinu

15.2.2026.
11:05
Erik Sečić
Rogotin.hr/facebook/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poplava je rano ujutro probudila stanovnike naselja Rogotin u okolici Ploča, a lokalni portal Rogotin.hr objavio je snimke na kojima se vidi kako je voda ušla u njihove domove. 

"Oko 5.00 sati sam se probudio i htio otići na WC, ali sam iz kreveta završio u vodi", ispričao je Velimir Žderić iz Rogotina.

Slične probleme proživjeli su i drugi stanovnici Rogotina i Šarić Struge. Božidar Žderić i njegova supruga Branka zbrajaju štetu na namještaju, kuhinjskim elementima i drugim namještajem koji su završili pod vodom koja je u jutarnjim satima prodrla u njihove domove.

Intervenirali i vatrogasci 

Voda je ušla čak i u prostoriju u kojoj don Ante Žderić, poznati svećenik iz Rogotina, čuva vrijednu i bogatu kolekciju stripova. 

Rogotin.hr dodaje da su razgovarali i s Joškom Jerkovićem i suprugom Anitom, koji su pumpom pokušali izbaciti vodu koja je nadirala u obiteljsku kuću. Međutim, laminat je već uništen, a točan razmjer štete znat će se nakon što se voda povuče.

Na terenu su bili i pločanski vatrogasci, koji su intervenirali u Šarić Strugi i izašli na teren u Rogotinu. 

Mještani su kazali da ovakve situacije nisu novost te da voda za vrijeme plime u mjesto prodire prokopom iz Neretve. 

Problem predstavlja i pritisak vode iz mora četiri kilometra dugačkim kanalom, probijenim 1966., koji spaja jezero Vlašku i more. Dodatno je povećan nakon što je kanal produbljen zbog prihvata većih brodova u pločansku luku.

POGLEDAJTE VIDEO: Naselja odsječena, ljudi zarobljeni u autima. Katastrofa poharala zemlju: 'Buka je bila zaglušujuća'

DalmacijaPoplavaRogotin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx