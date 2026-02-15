Poplava u Dalmaciji, Velimir ustao iz kreveta i završio u vodi: Pogledajte snimke

Poplava je rano ujutro probudila stanovnike naselja Rogotin u okolici Ploča, a lokalni portal Rogotin.hr objavio je snimke na kojima se vidi kako je voda ušla u njihove domove.

"Oko 5.00 sati sam se probudio i htio otići na WC, ali sam iz kreveta završio u vodi", ispričao je Velimir Žderić iz Rogotina.

Slične probleme proživjeli su i drugi stanovnici Rogotina i Šarić Struge. Božidar Žderić i njegova supruga Branka zbrajaju štetu na namještaju, kuhinjskim elementima i drugim namještajem koji su završili pod vodom koja je u jutarnjim satima prodrla u njihove domove.

Intervenirali i vatrogasci

Voda je ušla čak i u prostoriju u kojoj don Ante Žderić, poznati svećenik iz Rogotina, čuva vrijednu i bogatu kolekciju stripova.

Rogotin.hr dodaje da su razgovarali i s Joškom Jerkovićem i suprugom Anitom, koji su pumpom pokušali izbaciti vodu koja je nadirala u obiteljsku kuću. Međutim, laminat je već uništen, a točan razmjer štete znat će se nakon što se voda povuče.

Na terenu su bili i pločanski vatrogasci, koji su intervenirali u Šarić Strugi i izašli na teren u Rogotinu.

Mještani su kazali da ovakve situacije nisu novost te da voda za vrijeme plime u mjesto prodire prokopom iz Neretve.

Problem predstavlja i pritisak vode iz mora četiri kilometra dugačkim kanalom, probijenim 1966., koji spaja jezero Vlašku i more. Dodatno je povećan nakon što je kanal produbljen zbog prihvata većih brodova u pločansku luku.

