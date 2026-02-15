FREEMAIL
WOOOW /

Svi su gledali u nju: Atraktivna djevojka u visokim potpeticama privlačila pažnju u centru Zagreba

Svi su gledali u nju: Atraktivna djevojka u visokim potpeticama privlačila pažnju u centru Zagreba
Foto: Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf
1 /24
Vikend je idealna prilika za predah od užurbane svakodnevice, a šetnja centrom Zagreb mnogima je već dobro poznati ritual. Upravo su to brojni građani iskoristili i ove subote, kada je lijepo vrijeme izmamilo osmijehe na lica i ispunilo gradske ulice živahnom atmosferom.

Sunčane zrake dodatno su naglasile razigrane modne kombinacije – od haljina i kaputa do odvažnih detalja i upečatljivih modnih dodataka. Centar grada pretvorio se u pravu malu modnu pistu na otvorenom, gdje su se susretali stil, elegancija i opuštenost.

Tko je sve prošetao špicom i kakve su se kombinacije nosile ovoga vikenda, zabilježio je fotograf Pavao Bobinac/ (Dosadni) Fotograf.

15.2.2026.
11:05
Hot.hr
Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf
špicaZagrebPaparazzi
