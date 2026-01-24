Hrvatska igra drugu utakmicu na Europskom prvenstvu, ovo je prilika za pobjedu

EKSKLUZIVNO /
Hrvatski reprezentativac: 'Greške su nas stajale pobjede, a njih ne treba podcjenjivati unatoč visokom porazu'
Hrvatsku futsal reprezentaciju u nedjelju od 13.00 očekuje dvoboj s Gruzijom. Nakon remija protiv Francuske na Europskom prvenstvu u Rigi, izabranici Marinka Mavrovića igraju protiv reprezentacije koja je u prvom dvoboju s 4-0 poražena od domaćina Latvije. Prijenos utakmice pratite u prijenosu UŽIVO u nedjelju na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.
