Hrvatska igra drugu utakmicu na Europskom prvenstvu, ovo je prilika za pobjedu

Hrvatsku futsal reprezentaciju u nedjelju od 13.00 očekuje dvoboj s Gruzijom. Nakon remija protiv Francuske na Europskom prvenstvu u Rigi, izabranici Marinka Mavrovića igraju protiv reprezentacije koja je u prvom dvoboju s 4-0 poražena od domaćina Latvije. Prijenos utakmice pratite u prijenosu UŽIVO u nedjelju na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Utakmice hrvatske futsal reprezentacije na Europskom prvenstvu gledajte na platformi VOYO.