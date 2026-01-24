FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI SMO UZ VAS! /

Hrvatska igra drugu utakmicu na Europskom prvenstvu, ovo je prilika za pobjedu

Hrvatsku futsal reprezentaciju u nedjelju od 13.00 očekuje dvoboj s Gruzijom. Nakon remija protiv Francuske na Europskom prvenstvu u Rigi, izabranici Marinka Mavrovića igraju protiv reprezentacije koja je u prvom dvoboju s 4-0 poražena od domaćina Latvije. Prijenos utakmice pratite u prijenosu UŽIVO u nedjelju na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Utakmice hrvatske futsal reprezentacije na Europskom prvenstvu gledajte na platformi VOYO. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
24.1.2026.
17:14
Silvijo Maksan
Uefa Futsal Euro 2026FutsalHrvatskaGruzija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx