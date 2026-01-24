Brutalna ruska agresija: Gore zgrade, tvornica čokolade, automobili...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POTRESNE SNIMKE /

Dvodnevni mirovni pregovori Rusa, Ukrajinaca i Amerikanaca u Abu Dhabiju su gotovi. No, velikog pomaka nema. Moskva će o rezultatima razgovora izvjestiti kasnije, dok Kijev ostavlja mogućnost novih pregovora idući tjedan.

No, brutalna ruska agresija ne prestaje - napadnuta su dva najveća ukrajinska grada, a stotine tisuća se smrzavaju. Gori tvornica čokolade u Kijevu, ali gore i stambene zgrade, automobili. Jedna osoba je poginula a četvero je ranjeno...

U napadu na Harkiv ozlijeđeno je 27 osoba, javljaju ukrajinske službe - mnogi su ostali bez ičega. Više pogledajte u prilogu.