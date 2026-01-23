Hrvatima stiže spas, za ovo smo skupljali milijune: Nekima će biti potpuno besplatno

Prije pet godina Zdenka Tomljenović dobila je najgoru moguću dijagnozu. Danas je zdrava – zahvaljujući staničnoj imunoterapiji, poznatoj kao CAR-T terapija. Njezina krv tada je poslana u Švicarsku, gdje su imunološke stanice posebno obrađene, a zatim vraćene natrag u njezino tijelo.

"Nakon nekih mjesec dana ta se pomiješana krv vratila meni natrag u tijelo i to je to. Nisam mogla vjerovati da to može pomoći. Međutim, za sada je sve u redu. Dapače – imala sam dva tumora na mozgu i više ih nema", ispričala je Zdenka.

CAR-T terapija dosad je za hrvatske pacijente bila dostupna isključivo u inozemstvu. No to se uskoro mijenja – proizvodnja ove napredne terapije kreće u Hrvatskoj, u laboratorijima KBC-a Sestre milosrdnice. Riječ je o terapiji koja je široj javnosti postala poznata prije 13 godina, kada se u Hrvatskoj prikupljao novac za liječenje malene Nore u Sjedinjenim Američkim Državama.

Stručnjaci objasnili postupak

Kako objašnjavaju stručnjaci, postupak uključuje uzimanje limfocita iz krvi pacijenta, njihovu genetsku modifikaciju u laboratoriju te povratak tih stanica natrag u organizam, gdje potom ciljano napadaju tumorske stanice. "Limfociti se uzimaju bolesniku i dolaze u laboratorij gdje se modificiraju posebnim procesom. Nakon toga vraćaju se pacijentu", pojašnjava Petar Gaćina, pročelnik Zavoda za hematologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Sva potrebna oprema već je stigla, a laboratorij je spreman za završnu fazu – validaciju proizvodnje. "Vjerujemo da ćemo validaciju završiti do ljeta, nakon čega ćemo izvještaj predati Ministarstvu zdravstva. Po dobivanju odobrenja kreće klinička primjena", kaže Marija Zekušić, voditeljica Odjela banke tkiva i stanica.

CAR-T terapija namijenjena je oboljelima od B-staničnih leukemija, limfoma i multiplog mijeloma. U početnoj fazi planirana je priprema pet terapijskih pripravaka. "Moramo dokazati da su stanični pripravci proizvedeni na propisan, siguran i učinkovit način. Nakon ljeta prvi pacijenti mogli bi primiti terapiju, a do Božića se nadamo i prvim izliječenima“, ističe Mladen Merćep iz Zaklade Zora.

Besplatna za prvih pet pacijenata

Veliku ulogu u uspostavi domaće proizvodnje ima i Boro Dropulić, jedan od pionira CAR-T terapije u svijetu, koji danas pomaže brojnim državama da razviju vlastite kapacitete. "Cilj naše neprofitne organizacije je učiniti ovu tehnologiju dostupnom svima, kako bi bila pristupačna pacijentima diljem svijeta", kaže Dropulić.

Za prvih pet pacijenata terapija će biti potpuno besplatna, a domaća proizvodnja donosi još jednu veliku prednost – cijena terapije mogla bi biti i do 80 posto niža u odnosu na liječenje u inozemstvu. "Borba s tumorima stalno napreduje. Naš je cilj omogućiti pacijentima liječenje u skladu sa svjetskim smjernicama", poručuje Neven Tučkar, zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.

Dosad je u Hrvatskoj CAR-T terapiju godišnje primalo do desetero pacijenata. Domaćom proizvodnjom priliku će dobiti mnogi više – i, što je najvažnije, na vrijeme.

Ministrica o terapiji

Podrška sjajnim vijestima, očekivano, stiže i iz resornog ministarstva. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručuje da je zadatak Ministarstva zdravstva pružati sveobuhvatno liječenje s dobrim ishodima.

"CAR-T terapija i validacija zadnjih par godina strateški je tema u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Upoznata sam o toj temi zadnjih godinu dana. Kad govorimo o validaciji, hoće li Ministarstvo zdravstva nešto podržati, rekla bih da je konačni cilj Ministarstva da apsolutno podrži sve ono što doprinosi boljim ishodima liječenja, neovisno o kojoj kategoriji pacijenata i vrsti terapije govorimo", navela je Hrstić.