Europa traži zamjenu za NATO? Pazite što se priča po Bruxellesu: Trump zaboravlja bitnu svar

Iako je kriza uzrokovana prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o aneksiji Grenlanda završena, odnosi SAD-a s Europom su nategnuti, a možda i trajno narušeni.

Europska unija više ne može vjerovati Donaldu Trumpu. Europski lideri na izvanrednom samitu pitali su se kakav će se Donald Trump probuditi, hoće li se kriza poput ove s Grenlandom ponoviti za četiri dana, koga će sada javno poniziti i čije će poruke javno objaviti.

Alternativa za NATO

Svima je jasno da se odnosi između SAD a i Europske unije teško mogu vratiti na staro, no Europa i dalje bira srednji put. Pokušava trenutačnu krizu proći bez eskalacije s jedne strane jer ovisi o SAD-u, prvenstveno po pitanju obrane - po pitanju sigurnosti, Europa ovisi o podršci NATO saveza gdje je Amerika najutjecajnija članica. S druge strane i neke države unutar Europske unije imaju duboke veze sa SAD-om i protive se snažnom odgovoru Donaldu Trumpu. No, nastavi li Donald Trump upravo ovako kao sada, Europa će morati tražiti i po pitanju obrane.

Primjerice, europska vojska ponovno je tema o kojoj se govori u Bruxellesu. Traži se zamjena za NATO; kako se Europa sama može zaštititi po pitanju trgovine. Europska unija već je napravila Mercosur, trgovinski sporazum s Južnom Amerikom. Ursula von der Leyen uskoro putuje u Indiju i s tom državom, drugom najvećom ekonomijom na svijetu, trebao bi biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini.

Ono do čega Trumpovi ispadi kakve smo vidjeli do sada mogu dovesti jest zbijanje redova unutar Europske unije, posebno bude li ih više i što će više protjecati vrijeme jer je to pokazao i slučaj Grenland. To je bila crvena linija i za njegove ideološke partnere unutar Europe. Primjerice, stranka Marine Le Pen, Nacionalno okupljanje ga je osudila njemački AfD i talijanska premijerka Giorgia Meloni iako je dvojila kolika jako treba Trumpu odgovoriti u ovom trenutku.

Trump zaboravlja bitnu stvar

Odnosi se na staro mogu vratiti vrlo teško. Trump s jedne strane neprestano govori da je Europa nezahvalna, a pritom zaboravlja da su upravo i europske zemlje bile uz SAD i u Iraku i u Afganistanu.

Veliki problem su i vrijednosti koje zagovara Europska unija, većina zemalja Europske unije, a koje Donald Trump kritizira, kao i njegov potpredsjednik JD Vance u Münchenu prošle godine na sigurnosnoj konferenciji te sam Trump u Davosu. Osuda zapadnih vrijednosti većine europskih zemalja stoji i u Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji službenom dokumentu Trumpove administracije.