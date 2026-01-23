Božo Kovačević o Trumpovim prijetnjama, očaju Zelenskog i borbi za Grenland: 'Osuđena je na propast'

Na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, pozornica nije bila rezervirana samo za ekonomske teme.

U zraku su lebdjela teška geopolitička pitanja koja definiraju novu eru međunarodnih odnosa, a sastanak je posebno obilježio 72-minutni govor Donalda Trumpa.

O ključnim porukama poslanim iz švicarskih Alpa, rastućim tenzijama i poziciji Europske unije u novom poretku, za Net.hr govori politički analitičar Božo Kovačević.

Očaj Ukrajine i frustracija europskim saveznicima

Jedan od najupečatljivijih trenutaka u Davosu bio je istup ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je uputio oštre kritike na račun Europe. Prema njegovim riječima, EU je previše fokusirana na inicijative američkog predsjednika Trumpa, umjesto da gradi vlastitu, neovisnu sigurnosnu strategiju.

Kovačević ovaj istup Zelenskog tumači kao kombinaciju duboke frustracije i pokušaja pritiska na europske partnere.

"Mislim da je to kombinacija i frustracije predsjednika Zelenskog i pokušaj iznuđivanja od Europske unije onoga što Europska unija nije spremna učiniti", ocjenjuje Kovačević.

Položaj Ukrajine Kovačević opisuje kao "krajnje nezahvalan", što je posljedica politike koja se godinama oslanjala na vojnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država, realiziranu preko europskih članica NATO-a.

"Amerikanci prodaju oružje Europljanima koji ga poklanjaju Ukrajini", pojednostavljuje Kovačević kompleksnu dinamiku.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da su, prema Kovačeviću, europski lideri napokon shvatili da je njihova politika ignoriranja Rusije bila pogrešna, pogotovo u kombinaciji s politikom predsjednika Trumpa koji otvoreno preferira Rusiju u odnosu na Ukrajinu. Ta europska politika je, smatra, "osuđena na propast".

"Predsjednik Zelenski, koji se dosad oslanjao na europske saveznike i koji je slijepo slušao njihove savjete, sada je u situaciji da i među europskim političarima slabi odlučnost za potporu Ukrajini", ističe analitičar, dodajući da će Trumpova nastojanja za mirovnim sporazumom - ako budu realizirana - vjerojatno ići na štetu Ukrajine.

Pukotine u europskom jedinstvu

Unutarnje podjele unutar same Europske unije dodatno slabe njezin položaj, a kritika koju je Zelenski uputio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu samo je vrh sante leda.

Kovačević podsjeća na teritorijalne pretenzije Mađarske prema Ukrajini, ali i na činjenicu da Orban ne želi "ratovati protiv Rusije u interesu Ukrajine".

"Ako je Orban već istaknuo svoje teritorijalne pretenzije prema Ukrajini, na osnovi čega je Ukrajina mogla računati da će Orban biti njezin saveznik?", pita se Kovačević te dodaje da ove podjele nisu samo deklarativne. Podsjeća da su se Mađarska, Slovačka i Češka izuzele od obveza koje proizlaze iz odluke o dodjeli kredita od 90 milijardi eura namijenjenog ukrajinskoj obrani, što jasno pokazuje nesložnost Europe.

"Tu je sad i američka prijetnja, uvođenjem različitih sankcija protiv Europske unije. Ako se Europa, odnosno Danska, ne odrekne Grenlanda, sve su te okolnosti za predsjednika Zelenskog zabrinjavajuće. On je očito odlučio zaigrati na kartu Donalda Trumpa, ali ako podrži Donalda Trumpa u njegovom nastojanju da otme Grenland, na temelju čega može očekivati da će Donald Trump pokušati spriječiti Vladimira Putina u njegovom otimanju ukrajinskih teritorija?", upozorava Kovačević.

Trumpov gambit s Grenlandom i prijetnje Europi

Središnji dio rasprave u Davosu bio je i maratonski, 72-minutni govor Donalda Trumpa, koji se dotaknuo mnoštva tema, od unutarnje američke politike do otvorenih prijetnji Europi vezanih uz Grenland. Kovačević njegov nastup opisuje kao "kombinaciju prijetnji i bezobraznih optužbi koje su nerijetko potpuno netočne".

Trump, primjerice, inzistira na tezi da je Grenland ključan za američku nacionalnu sigurnost i da je ionako bio američki nakon Drugog svjetskog rata, optužujući "glupe prethodnike" što su ga vratili Danskoj. Ono što posebno zabrinjava jest način na koji Trump argumentira svoje pretenzije.

"Predsjednik Trump je rekao da svaka zemlja članica NATO pakta mora biti u stanju sama se obraniti od eventualnog napada. Iz toga je izveo sljedeće: Danska ne bi mogla braniti Grenland da ga napadnu Kina ili Rusija, pa zbog toga Grenland treba preuzeti Amerika", podsjeća Kovačević i upozorava - ovakvo razmišljanje potkopava samu srž Sjevernoatlanskog saveza.

"Smisao postojanja NATO saveza i jest u tome da obrana svake zemlje članice ne ovisi samo o njezinim sposobnostima, nego o sposobnostima cijelog saveza. Način na koji predsjednik Trump razmišlja sam je po sebi prijetnja europskoj sigurnosti", kaže Kovačević, dodajući kako je Trump jasno rekao da mu "nije ni na kraj pameti angažirati članak pet Povelje NATO saveza".

Ovo implicira da, iako članak pet formalno obvezuje sve članice na kolektivnu obranu u slučaju napada, svaka članica sama odlučuje kako će konkretno reagirati. Drugim riječima, aktivacija članka nije automatska niti prisilna, predsjednik ili vlada zemlje odlučuje hoće li vojno intervenirati ili poduzeti druge mjere. Trumpov stav naglašava da politika pojedine države može biti odlučujuća u primjeni članka, unatoč njegovom simboličkom i pravnom značaju za NATO.

Kao odgovor na sve veći američki pritisak, Europska unija najavila je veliki investicijski paket za Grenland.

Kovačević taj potez vidi kao pokušaj kupovine političkog utjecaja i stvaranje argumenta kojim bi se Trumpa privolilo na pregovore, umjesto da se situacija svodi na jednostrano nametanje volje i prijetnje.

Imperativ za Europu

Iako sastanci u Bruxellesu na deklarativnoj razini pokušavaju prevladati podjele, Kovačević smatra da one u stvarnosti neće nestati. Ipak, Trumpova politika pred Europsku uniju stavlja jasne imperative.

"Prvo, mora se osposobiti da sama bude jamac svoje sigurnosti, neovisno o Americi. Drugo, mora preuzeti rizik i definirati svoju vanjsku politiku u kojoj će biti jednako distancirana i od Amerike i od Rusije i od Kine", naglašava Kovačević.

Prema njegovom mišljenju, Europska unija je do sada slijepo slijedila američku politiku i postala njezin instrument u strateškom obračunu s Rusijom, što nije u europskom interesu, osobito jer se plan o nanošenju strateškog poraza Rusiji ne ostvaruje. Vrijeme je, čini se, da Europa napokon odraste i preuzme sudbinu u svoje ruke.

POGLEDAJTE VIDEO: Kurelić kod Mojmire analizirao 72 minute 'Trumpizama' u Davosu: 'Taj govor više ne drži vodu'