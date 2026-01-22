FREEMAIL
VERBALNI RAT /

Orban žestoko odgovorio Zelenskom i poslao znakovitu poruku: 'Svatko će dobiti što zaslužuje'


Foto: Nicolas Economou/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Orban je odgovorio Zelenskom koji je u svom govoru u Davosu kritizirao europske čelnike

22.1.2026.
18:53
Dunja Stanković
Nicolas Economou/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Mađarski premijer Viktor Orban odgovorio je ukrainskom predsjednikom Volodimiru Zelenskom, koji je tijekom svog govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u četvrtak kritizirao europske čelnike zbog neodlučnosti, odugovlačenja i oslanjanja na SAD u sigurnosnim pitanjima, uključujući Ukrajine i Grenlanda.

U poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Orban je kazao da mu se čini da dogovor s Ukrajinom neće biti moguće postići. 

"Vidim da se ne razumijemo. Ja sam slobodan čovjek koji služi Mađarima. Vi ste čovjek u nevolji koji ne može ili ne želi okončati rat već četvrtu godinu, unatoč pomoći predsjednika Sjedinjenih Američkih Država", kazao je mađarski čelnik. 

Oštra poruka

Dodao je da ukrajinski narod može računati na nastavak opskrbe električnom energijom i gorivom, te pomoć izbjeglicama iz Ukrajine, ali da "ne može računati da ćemo nastaviti podržavati vaše ratne napore". 

Na kraju je Zelenskom poslao znakovitu poruku: "Život će se pobrinuti za ostalo, a svatko će dobiti ono što zaslužuje". 

Zelenski je u svom govoru upozorio da se Europa ponaša kao da će netko drugi riješiti problem Grenlanda, dok se u međuvremenu “ruski ratni stroj nastavlja kretati”.

Osim toga, kritizirao je Europu i SAD-a jer nisu spriječili prodaju komponenti za projektile u Rusiji. 


