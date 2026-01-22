FREEMAIL
Procurili detalji NATO-ovog plan za Arktik i američko preuzimanje baze na Grenlandu

Foto: Danish Defence Command/upi/profimedia

Washington će dobiti kontrolu nad vojnim bazama na Grenlandu po uzoru na britanske objekte na Cipru, piše njemački tisak

22.1.2026.
18:25
danas.hr
Danish Defence Command/upi/profimedia
Frankfurter Allgemeine Zeitung prenosi saznanja iz izvora u NATO-u prema kojima je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom iznio prijedlog koji, pored uspostave nove misije Sjevernoatlantskog saveza za nadzor na krajnjem sjeveru, predviđa i da SAD preuzme vojne baze na Grenlandu, piše Deutsche Welle.

Njemački list navodi kako mu je iz dva izvora u NATO-u potvrđeno da je taj plan napravljen po uzoru na britanske vojne baze na Cipru. Tamo, naime, vlada u Londonu održava dvije zračne baze – Akrotiri i Dhekelia.

One su dio britanskog teritorija. Ti teritoriji ostali su u vlasništvu Velike Britanije kada je kolonija Cipar stekla neovisnost 1960. godine. Njihov status reguliran je sporazumom kojim je Republika Cipar i osnovana. Dvije vojne baze klasificirane su kao britanski prekomorski teritorij i njima upravlja britansko Ministarstvo obrane. Mogu se koristiti samo u vojne svrhe i ne mogu se eksploatirati za gospodarsku dobit.

Sporazum iz 2004.

Sjedinjene Američke Države trenutačno imaju samo jednu bazu na Grenlandu - Svemirsku bazu Pituffik (Pituffik Space Base), ranije poznatu kao Zračna baza Thule.

Za vrijeme Hladnog rata SAD je na otoku imao čak 17 baza. Vlade u Kopenhagenu i Nuuku objavile su da su općenito otvorene za povećanje vojne nazočnosti Washingtona. Prema sporazumu iz 2004. godine to bi lako bilo moguće.

U prvoj reakciji sinoć na platformi X danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen pozdravio je to što je američki predsjednik isključio mogućnost prisilne aneksije Grenlanda i što je "pauzirao" trgovinski rat.

"Idemo sada zajedno razmotriti kako se možemo pozabaviti sigurnosnim zabrinutostima SAD-a na Arktiku, poštujući crvene linije Kraljevine Danske", napisao je.

Prema izvorima u NATO-u, Rutte je o planu već razgovarao s danskim ministrom obrane Troelsom Lundom Poulsenom i grenlandskom ministricom vanjskih poslova Vivian Motzfeldt.

Kako navodi Frankfurter Allgemeine Zeitung, razgovor je "prošao dobro".

POGLEDAJTE VIDEO: Trump u Davosu: 72 minute hvalisanja, laži i uvreda. Od Grenlanda nije odustao

Procurili detalji NATO-ovog plan za Arktik i američko preuzimanje baze na Grenlandu